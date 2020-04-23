超商店員將6萬現金當垃圾丟　南警遠征高雄2小時尋回

▲台南市警六分局金華所員警，積極查訪循線在三大袋準備丟棄的垃圾袋中，如數找回6萬元，店員喜出望外，感謝員警幫忙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局金華所員警，4月22日接獲超商報案，因店員一時粗心將6萬現金丟進資源回收桶內，但資源回收物已被拾荒者載走，員警據報調閱監視器，並循線跨轄至高雄查訪，最後在三大袋準備丟棄的垃圾袋中如數找回6萬元，店員喜出望外，感謝員警幫忙。

22日下午1時，南區一家超商店長向警方報案，表示店內21日一名女店員整理完帳目後，一時恍忽竟將6萬元現金丟入資源回收桶內，而資源回收物資已被拾荒者載走，若盼到拾荒阿伯下一次再到超商載運資源回收時，現金可能已被銷毀了。金華所巡佐陳鎮然、警員周欣宏獲報後，立即調閱周邊監視器，確認載運資源回收的車牌號牌，隨即趕至高雄市茄萣區尋找拾荒者，不料拾荒的阿伯沒有住在車籍地，警察跨轄卻撲了空！

但兩位員警不放棄，沿路在高雄市查訪附近鄰居，得知拾荒的阿伯住在金華路一段，他們鍥而不捨，立即趕回金華路一段找到拾荒老人的家，最後在三包準備丟棄大垃圾袋中找到6萬現金。拾荒者向警察表示，他整理時只將可回收的寶特瓶、鋁罐、紙盒挑出來，也沒發現三包垃圾袋中竟有一捆6萬現金，如果警方來遲一步，6萬現金可能跟著垃圾袋，一起上了清潔隊的垃圾車了，所幸員警認真積極，6萬現金在報案後2小時火速找回，超商店長也向員警表示感謝。

第六分局分局長陳建民表示：巡佐陳鎮然、警員周欣宏是金華所的裡『破案猛將』，平常就擅長刑案偵辦和監視器調閱，兩人接獲報案時能同理報案人處境，就像自己『少了一個月薪水』的心境，用偵辦重大刑案的精神，奔波數地火速找回現金，值殊同仁表率，將即時給予獎勵，也期許員警在防疫期間雖然工作繁重，受理各類大小案件仍要保持同理心，才能適時解決民眾的燃眉之急。

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