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免出門了！全家APP直接幫繳「卡費、停車費、電信費」　最慢4月底前上線

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▲▼全家超商宣布4月底可用APP繳卡費、停車費、電信費。（圖／業者提供）

▲全家宣布4月底可用APP繳卡費、停車費、電信費。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣4大超商競爭激烈，平均每走5分鐘就有一間便利超商，就為提供民眾即時購物需求。這次全家宣布針對會員APP祭出全新繳費方案，未來無需再到實體店舖，直接透過APP就可以繳納4大銀行信用卡費，並搶先其他業者提供雙北停車費、4大電信費繳納服務，最慢4月底前上線。

全家超商今（14）日宣布，會員APP即將在4月底推出繳費新功能，民眾只要透過APP即可繳納4大銀行包括中信、兆豐、日盛、樂天信用卡費用，更首度提供新北、台北市停車費線上繳費服務，以及4大電信中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星繳納電信費，業者表示，目前系統已在進行最後測試，最慢4月底前將會正式上線提供服務。

業者更進一步指出，線上帳單代收服務未來將會串接會員APP的智能記帳本功能，凡使用過線上帳單代收服務繳費，若臨近繳費期限將會推播提醒，持續更實用的消費服務。

▲▼全家4月22日起即可透過會員APP進入foodpanda「全家商城」。（圖／業者提供）

▲▼4月22日起全家會員APP可直接進入foodpanda「全家商城」。

▲▼全家4月22日起即可透過會員APP進入foodpanda「全家商城」。（圖／業者提供）

另，全家今日也同步宣布攜手美食外送平台foodpanda，4月22日起即可透過全家會員APP，直接進入熊貓「全家商城」專區選購商品，首階段146間店舖率先上線，滿足雙北市消費者需求，5月初達500店並擴展至台中、高雄等19個縣市，預計6月前店到宅服務店舖將達1000家，到時全台9成縣市通通可享「全家」商品送貨到府的便利服務，且為慶祝雙方攜手合作，4月30日前下單，單筆訂單不限金額免外送費，滿300元可再折100元。

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