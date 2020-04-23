口罩3.0上路「藥局有望退場？」　超商目睹一幕…他搖頭：預購工作轉嫁店員

▲口罩實名制3.0上路，民眾可以帶著健保卡到超商預購口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「口罩3.0」日前上路，有網友就在PTT的Gossiping板上猜測，現在少了抽籤這個流程，超商又可以直接驗證身分（插健保卡）的話，藥局通路說不定過沒多久會取消。不過另一名網友實地觀察後便回文，點出藥局不可能退場的原因，「因為只要有更多的流程，對於某些使用者來說就是不方便。」

這位網友22日早上去超商買早餐時，剛好遇到一位男客人詢問店員關於預購口罩的事，接著貼出對方的對話：

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男客人：現在是不是便利商店就可以預購口罩，你可以幫我弄嗎？

店員：你有帶健保卡嗎？

男客人：我什麼時候可以拿到？

店員：不超過一個星期可以拿到。

原PO說他很簡略地聽了這樣的對話，「可以發現，這位不期而遇的陌生人，他只有接收到『超商可以預購口罩』的訊息，但他並沒有先確認好流程（操作kiosk機、需要帶的證件是什麼），以及不清楚預購的時間跟拿口罩的時間。」

▲經濟部發文提醒，民眾到四大超商預購要攜帶健保卡。（圖／經濟部提供）

這位網友表示，當初可以網路預購口罩時，他本來以為藥局的人會少很多，結果最近觀察發現還是大排長龍時就很納悶，「但經過今天這樣一個實地觀察，我能想像為什麼藥局還是沒有辦法退場了，因為只要有更多的流程，對於某些使用者來說就是不方便，他們也不願意事先做功課，而是把這些事情轉嫁給店員。」

他直呼就算再方便，只要沒辦法當下拿到口罩，或有些操作上的不適應，消費者可能就會想說還是去排隊比較好，「不然早該在網路預購的時候，就不太有人去藥局排隊了吧？可以隨時預定、付費、怎麼會比便利商店還不方便？」原PO只能感嘆，「只能說實際運作有太多難以想像的情況，還是需要一步一步耐心解決，以及期待使用者也能進化。」

▲口罩3.0可在超商預購口罩，但藥局前還是出現排隊人潮，有阿嬤甚至直呼「不會用預購。」（圖／記者黃士原攝）

看到貼文後，其他人紛紛留言熱論，「數位智障本來就是這樣，肯學的話怎麼會變成數位智障」、「很多人就只想要一手交錢一手取貨」、「我也覺得既然都不會用手機預購了，那很高可能也不會用超商機器，到最後都變店員工作。」不過也有網友說，現在多元管道，再怎麼說都是好事一件，「今天大概八點半左右去買，藥局已經不用排隊，可以直接買。而且看每間口罩庫存量都還有上千片。」

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