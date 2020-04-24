全聯領口罩！她一看「超專業包裝」滿意笑了　網曝心得：超商也進化啦

▲全聯。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

口罩第5輪從昨（23）日開始，一直到5月6日，民眾可赴4大超商、全聯或美廉社取貨。一名女網友昨天就到全聯領口罩，不僅快速便捷，還是無塵包裝，整個過程讓她相當滿意，直呼下次還會選擇到那領取。

女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」提到，昨天去全聯，一進門看見櫃台只有一個人在結帳，便趕快衝去領口罩，沒想到輪到她後，30秒就領好了，「而且全聯在無塵室包裝口罩的處理方式，真的很棒很安全。」

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原po還提到，之前到超商領取時，都是以紙信封包裝，兩者比較下來，她立刻有了答案，「我應該會繼續在全聯領口罩！」

▲封口包裝讓民眾更放心。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

對此，網友們紛紛回應，「用信封看起來裡面像裝1萬元」、「超商用信封裝，拿回去要戴時都還有茶葉蛋的味道」、「全聯常常都排隊，怕被後面阿婆白眼」、「萊爾富就機器包的，而且人少，咖啡半價」、「青菜蘿蔔各有所好，對我來說不管什麼包材，只要讓我買得到口罩就好，已經很感恩了」。

不過也有部分人表示，超商的包裝也進化了，「我昨天去7-11領，也是封口的了」、「我4月初在711領的時候還是信封裝，本來以為昨天去也是，沒想到改成封口了」、「小七已經換包裝了」。