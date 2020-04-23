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國防部曝「遼寧艦隊」經台海照！海軍司令：對敵威脅絕不鬆懈

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▲▼中共遼寧號(CV-16)航空母艦。（圖／國防部提供）

▲遼寧艦經台海。（圖／國防部提供）

記者邱茀濱／綜合報導

國防部今(23)日下午表示，中共遼寧號航空母艦(CV-16)及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965)，於昨（22）日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行，並公開空中偵照圖。

國防部證實，中共遼寧號編隊於4月12日行經巴士海峽進入南海，於22日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行；不過，國軍除運用聯合情監偵系統全程監控外，並於我ADIZ內派遣海軍艦船8艘擔任警戒、監控及側護任務，確維國家安全與區域和平穩定。

值得注意的是，針對敦睦支隊染疫風波，海軍司令劉志斌上將沉寂6天後，終於在23日對外發言指出，「現在我們的敵人中共正大肆宣傳國軍遭受重挫，也期待我們產生戰力的縫隙，但是他們錯了，我們要讓他們知道，國軍面對敵人的威脅，絕對不會有絲毫的鬆懈。」

▲▼總統府侍衛長劉志斌中將。（圖／記者李鍾泉攝）

▲劉志斌。（圖／記者李鍾泉攝）

他強調，「所有的戰備演訓還是維持正常進行，保持最強的戰力和戰備，堅守崗位。我們用行動證明，中華民國國軍，手不會放、情不會淡、心不會散。有誤失但是不會退卻，會跌倒但是不會氣餒，我們必將會克服橫逆，成為更勇敢的國軍。」

另一方面，中共疑似為了慶祝23日的海軍節，解放軍第二艘075型兩棲攻擊艦二號艦昨（22）日下午1時許，在上海滬東中華造船廠下水，，提昇了北部戰區和東部戰區兩棲立體投送能力，和艦隊直升機運作能力，更代表解放軍將擁有「一年12個月隨時部署兩棲攻擊艦」的能力。

075型兩棲攻擊艦是由大陸自主研發製造，正常排水量為3萬噸級的大型平甲板兩棲攻擊艦，可以搭載超過20架直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。

該艦定位類似於法國「西北風級」兩棲攻擊艦，在入役後，將大幅度提高我軍立體登陸，兩棲攻擊和多樣化任務能力，彌補解放軍水面艦艇分隊直升機運作能力不足的缺點。075艦在自身防禦方面採用了陸產紅旗-10近程防空導彈系統和「萬發炮」近程防空系統，同時採用了新型陸產快速反應雷達。

▲▼ 大陸解放軍075型兩棲攻擊艦。（圖／翻攝　環球時報）

▲解放軍075型兩棲攻擊艦。（圖／翻攝　環球時報）

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