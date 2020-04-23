居家檢疫趴趴走！遭罰百萬泰女到案：「一個理由」將提訴願

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居家檢疫趴趴走！遭罰百萬泰女到案：低收戶無力繳款將提訴願

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▲▼泰籍女子入境後未依指定處所居家檢疫，在花蓮火車站被員警查獲。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

泰籍女子（坐者）入境後未依指定處所居家檢疫，在花蓮火車站被員警查獲。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

一名泰籍女子因未遵守居家檢疫規定遭花蓮縣衛生局重罰100萬元，另其在居家檢疫通知書上填載不實聯絡資訊再被裁罰1萬元，總計101萬元，逾期未繳罰款遭移送強制執行，經法務部行政執行署花蓮分署多方追查其行蹤，泰籍女子日前至分署報告財產狀況並接受調查。
   
花蓮分署表示，該名泰籍女子於3月18日入境後，未依檢疫通知書之指定處所進行居家檢疫，直到花蓮縣警察局員警於3月26日在花蓮火車站查獲後，才送往桃園地區之檢疫處所，為首位因違反居家檢疫而遭主管機關裁處百萬罰鍰之外籍人士。

該各泰籍女子在國內並無財產，亦無固定住居所，為避免其逃匿出境後，將無法遂行後續之執行及調查程序，花蓮分署7日收案當日立即對其作出限制出境、出海處分，並透過多方管道協尋，於收案後2日掌握到行蹤，花蓮分署並透過泰國駐台機構即泰國貿易經濟辦事處聯繫，告知該名女子務必至分署報告，最後在泰國駐台辦事處居中協調下，日前已到案。

▲▼泰籍女子入境後未依指定處所居家檢疫，在花蓮火車站被員警查獲。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

花蓮分署初步調查，該名泰籍女子表示，其在泰國並無財產，家中係泰國低收入戶，領有泰國政府補助，實無能力繳納鉅額罰鍰，另表示對於罰鍰處分不服想提起訴願。花蓮分署除協助其轉介財團法人法律扶助基金會花蓮分會指派律師進行行政救濟外，並告知在處分撤銷前強制執行程序不會停止，如經分署通知應配合到場不得失聯，另請其聯繫泰國之親友協助處理繳納罰鍰。

為釐清義務人陳述內容之真實性及履行能力，花蓮分署已循行政程序積極調查該女在泰國之財產狀況，再根據調查結果研議後續執行方向。

花蓮分署表示，台灣疫情正處於最關鍵時期，呼籲民眾務必遵守主管機關各項防疫措施，作好自我管理，避免防疫出現破口。對於違反防疫規定遭裁處罰鍰而拒不繳納的民眾，花蓮分署將採取強力執行措施，遏止民眾恣意違反防疫規定之行為，以共同維護全體國人的健康。

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