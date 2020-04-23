秒殺！彰化暖心直播主送3000片口罩　桃園鄉親搭火車超捧場...10分鐘清空

記者唐詠絮／彰化報導

彰化直播主胡凱彬下午5時在彰化火車站前免費發3千片防塵口罩，吸引許多民眾前往領取，甚至也有遠從桃園專程搭火車前來，台鐵人員及員警也在一旁協助幫忙，10分鐘全數發放完畢，胡凱彬也說，接下來將到全台北中南發送，希望用取之於社會用之於社會的心，為台灣盡一份微薄的心力。

▲暖心直播主送口罩3千片，10分鐘發送完畢。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲暖心直播主送口罩3千片，排隊人群。（圖／記者唐詠絮攝）

胡凱彬說，去年跟廠商進衛生紙時，廠商回送3萬片口罩當贈品，就這樣一直放在倉庫內，一直到日前工作人員在整理倉庫時才發現，而這批口罩沒有入帳也是防疫物資，也不能轉賣，決定花2周的時間分贈給彰化及台灣各地的鄉親做公益，大家一起愛台灣。

下午5點整胡凱彬團隊出現在彰化火車站前，已經排滿長長人龍，原本以為天氣轉冷人潮會減少，沒想到需要口罩的民眾還真的很多，胡凱彬在受訪時說，看到很多長輩甚至行動不便的民眾，也要到藥局排隊買口罩，就很心疼，因此想說趁著這個機會將口罩送出去，也為台灣盡點心力。

胡凱彬也說，接下來4月25日到台北市發4000份及新北市發5000份口罩，4月28日桃園3千份，5月1日到新竹發2千份、5月3日到台中發3千份、5月5日到台南發2千份、5月7日到高雄發3千份、5月9日到屏東發2千份，確切的時間地點將會在粉專公布，屆時有需要的民眾，都可以前往領取。

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