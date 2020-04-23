國民黨臉書嗆蔡英文：連為洪仲丘上街的青年也在問真相

▲國民黨立院黨團批評蔡英文處理敦睦艦隊案件的態度。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

記者蘇晏男／台北報導

敦睦艦隊磐石艦至今已29人染疫，國民黨不僅指責國防部隱匿疫情，也多次將砲火轟向總統蔡英文。對此，國民黨立法院黨團臉書23日下午再度發文批蔡英文，連當年因洪仲丘事件上街頭的年輕人也在問真相，喊話「蔡英文！何時才能拿出統帥的擔當？」

自從18日磐石艦傳出確診案例後，蔡英文數次在臉書做出相關回應，且於22日上午召開敞廳談話，強調自己身為三軍統帥，國軍的事，就是她的事、她的責任，同時也要求國防部不僅要在最短時間內釐清真相、改正錯誤，這次違失造成的防疫漏洞，也要快速補上，讓國人可以安心。

不過這說法國民黨立院黨團不買單，直批「蔡英文！何時才能拿出統帥的擔當？」黨團表示，敦睦艦隊歷年擔負起穩固邦誼、宣慰僑胞、世代傳承的重責大任，正常的演訓、出訪都是敦睦支隊的使命與責任，海軍健兒責無旁貸也無法逃避，「但在全球新冠肺炎疫情肆虐之際，是否有必須承擔如此高的風險，從事相關的任務，則有討論的空間」。

國民黨團直批，敦睦艦隊大規模染疫讓全台防疫出現重大破口，但蔡英文身為三軍統帥，第一時間切割國軍，要國軍勇敢面對。該黨團指出，4月9日艦隊疫情未爆發，總統還前去碼頭迎接，拿艦隊當「拼外交」的政績樣板，出事後卻立刻要海軍承擔責任、代罪羔羊。「這樣的統帥如何領導國家？如何統帥三軍？」

國民黨團痛罵，疫情爆發至今已經快一周，看不到一位國安高層決策者，願主動為此事負起政治責任，只看到三軍統帥以「尊重」二字，將出航責任要國防部長嚴德發「吞下去」；其間參謀總長、海軍司令更是利用防疫隔離神隱，艦隊指揮官及敦睦支隊指揮官則遭拔官調職。但是國人亟需了解艦隊染疫的原因，卻遲遲等不到答案。

國民黨團認為，在疫情嚴峻的此刻，防疫一條心是全民共識，但如何補上國軍的防疫破口，更是全民現在最關注的焦點。基層官兵奉命出航執行任務，勞苦功高，任務期間不幸染疫，「破口究竟在哪？何人決策？相信當年在街頭為洪仲丘事件發聲的青年人也在問」。

國民黨團表示，蔡英文當年要撕開「國防布」的決心和勇氣去那裡了？「主動掀開這張「國防布」的權力在妳手中，妳還在等什麼？」

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