　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨臉書嗆蔡英文：連為洪仲丘上街的青年也在問真相

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨立院黨團批評蔡英文處理敦睦艦隊案件的態度。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

▲國民黨立院黨團批評蔡英文處理敦睦艦隊案件的態度。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

記者蘇晏男／台北報導

敦睦艦隊磐石艦至今已29人染疫，國民黨不僅指責國防部隱匿疫情，也多次將砲火轟向總統蔡英文。對此，國民黨立法院黨團臉書23日下午再度發文批蔡英文，連當年因洪仲丘事件上街頭的年輕人也在問真相，喊話「蔡英文！何時才能拿出統帥的擔當？」

自從18日磐石艦傳出確診案例後，蔡英文數次在臉書做出相關回應，且於22日上午召開敞廳談話，強調自己身為三軍統帥，國軍的事，就是她的事、她的責任，同時也要求國防部不僅要在最短時間內釐清真相、改正錯誤，這次違失造成的防疫漏洞，也要快速補上，讓國人可以安心。

不過這說法國民黨立院黨團不買單，直批「蔡英文！何時才能拿出統帥的擔當？」黨團表示，敦睦艦隊歷年擔負起穩固邦誼、宣慰僑胞、世代傳承的重責大任，正常的演訓、出訪都是敦睦支隊的使命與責任，海軍健兒責無旁貸也無法逃避，「但在全球新冠肺炎疫情肆虐之際，是否有必須承擔如此高的風險，從事相關的任務，則有討論的空間」。

國民黨團直批，敦睦艦隊大規模染疫讓全台防疫出現重大破口，但蔡英文身為三軍統帥，第一時間切割國軍，要國軍勇敢面對。該黨團指出，4月9日艦隊疫情未爆發，總統還前去碼頭迎接，拿艦隊當「拼外交」的政績樣板，出事後卻立刻要海軍承擔責任、代罪羔羊。「這樣的統帥如何領導國家？如何統帥三軍？」

國民黨團痛罵，疫情爆發至今已經快一周，看不到一位國安高層決策者，願主動為此事負起政治責任，只看到三軍統帥以「尊重」二字，將出航責任要國防部長嚴德發「吞下去」；其間參謀總長、海軍司令更是利用防疫隔離神隱，艦隊指揮官及敦睦支隊指揮官則遭拔官調職。但是國人亟需了解艦隊染疫的原因，卻遲遲等不到答案。

國民黨團認為，在疫情嚴峻的此刻，防疫一條心是全民共識，但如何補上國軍的防疫破口，更是全民現在最關注的焦點。基層官兵奉命出航執行任務，勞苦功高，任務期間不幸染疫，「破口究竟在哪？何人決策？相信當年在街頭為洪仲丘事件發聲的青年人也在問」。

國民黨團表示，蔡英文當年要撕開「國防布」的決心和勇氣去那裡了？「主動掀開這張「國防布」的權力在妳手中，妳還在等什麼？」

其他人也看了這些…

蔡英文公開向國人道歉：我是三軍統帥「國軍的事就是我的事」
嚴德發坦承「沒有管制」：敦睦艦隊228連假有官兵下船放假
敦睦支隊長立院答詢電話中落淚！　「5人發燒4人我沒有回報」

更多熱門新聞…

磐石艦出包！國防部先拔2將官　蘇貞昌：這只是第一階段，之後還會究責
「對岸軍事動作頻繁」　蔡英文曝敦睦遠航訓練原因
嚴德發稱敦睦計畫得到「總統尊重」　蔡英文回應了！

ET快訊
高雄新增1確診官兵5處足跡曝光！去過蓮池潭、冰店吃冰
高雄新增1例確診官兵「拒絕疫調」！24張罰單緊急喊停
誰核定敦睦出航？國防部直接公布公文！馬英九時期也曝光
共軍遼寧艦經巴士海峽入南海　國防部公布監控空拍照
24名官兵全接受疫調！韓國瑜強硬喊開罰　最後通牒前已完成
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／敦睦拒檢疫？　國防部：官兵接到電話不認為是合格疫調人員

國民黨臉書嗆蔡英文：連為洪仲丘上街的青年也在問真相

快訊／國防部公布敦睦艦隊航行足跡　3月12日駛抵帛琉停留3天

影／蘇貞昌買給你看！口罩實名制3.0「6步驟30秒就行」

快訊／誰核定敦睦出航？　國防部直接公布公文！馬英九時期也曝光

快訊／共軍遼寧艦經巴士海峽入南海　國防部公布監控空拍照

龔明鑫再批消費券：過去沒達到效果　現在又重蹈覆轍蠻奇怪的

波蘭航空「首度直飛」台灣！執行載運自購醫療物資任務

民進黨南投縣黨部主委改選掀風暴　立委羅美玲突拋聲明退出

LIVE／敦睦艦隊染疫調查事證揭露　國防部最新說明

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

快訊／敦睦拒檢疫？　國防部：官兵接到電話不認為是合格疫調人員

國民黨臉書嗆蔡英文：連為洪仲丘上街的青年也在問真相

快訊／國防部公布敦睦艦隊航行足跡　3月12日駛抵帛琉停留3天

影／蘇貞昌買給你看！口罩實名制3.0「6步驟30秒就行」

快訊／誰核定敦睦出航？　國防部直接公布公文！馬英九時期也曝光

快訊／共軍遼寧艦經巴士海峽入南海　國防部公布監控空拍照

龔明鑫再批消費券：過去沒達到效果　現在又重蹈覆轍蠻奇怪的

波蘭航空「首度直飛」台灣！執行載運自購醫療物資任務

民進黨南投縣黨部主委改選掀風暴　立委羅美玲突拋聲明退出

LIVE／敦睦艦隊染疫調查事證揭露　國防部最新說明

快訊／敦睦拒檢疫？　國防部：官兵接到電話不認為是合格疫調人員

勞工紓困不排除漁民了！農委會宣布下週啟動：每月補助1萬1次領3個月

SBL冠軍賽／登FIBA全球轉播　黃聰翰：感覺很酷

周揚青分手10天前突脫口：和蝴蝶槓上了！　對照羅志祥「偷吃旗下女藝人」網笑了

紐西蘭超嚴格「封鎖令」斷疫情　專家曝：台灣是國際航班復航首選

股東樂了！第一金配發每股股利1.35元　現金殖利率達5.2%

保育類環頸雉撞擊電桿死亡　造成住戶停電3小時保育人士不捨

3.6億飛了！《極限挑戰》爆撤掉羅志祥　赴陸復工白隔離

車銀優傳接演《女神降臨》男主！公司證實收到邀請...角色曝光了

薛仕凌吃檳榔「口腔黏膜」出問題！　殺青還戒不掉：心裡會癢癢

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

快訊／中市封城兵推　最快週六實施

立院助理猝死留下雙親　共事友人一聽哭了

需不需要封城？賴清德回應了！

「陳道輝零負評好長官」海軍基層私訊曝：對社會很失望

敦睦艦隊離開帛琉後　轉向進行「秘密任務」來到…

快訊／敦睦29人染疫　海軍司令沉寂6天首度談話全文曝光

國軍口罩會議紀錄曝光　拆穿國防部

巴拉圭邦交生變？大使被召回？　外交部回應了

台中週六封城兵推！盧秀燕說明了

「艦隊長哭哭啼啼不是男子漢啦」　趙天麟歉：用詞不當

海軍士氣崩盤了！　吳斯懷點破蔡英文「外行話」

台灣封城？楊志良曝「破防關鍵」

國軍出包　黃智賢矛頭指向陳時中

支隊長哽咽：穿白軍服30年最痛苦　參謀長衝上前拿電話

更多熱門

相關新聞

敦睦支隊辛苦了，我們堅決相挺！

敦睦支隊辛苦了，我們堅決相挺！

作者認為，本次事件，敦睦艦隊返航途中，如果高層就先通告疫情中心完成相關準備，事態就不會這樣嚴重。染疫事件爆發，不該把所有的責任丟給國防部或敦睦艦隊士官兵。

快訊／國防部公布敦睦艦隊航行足跡　3月12日駛抵帛琉停留3天

快訊／國防部公布敦睦艦隊航行足跡　3月12日駛抵帛琉停留3天

艦隊出包，三軍統帥別當不沾鍋

艦隊出包，三軍統帥別當不沾鍋

帛琉篩檢肺炎能力？　吳釗燮：可達約1000人

帛琉篩檢肺炎能力？　吳釗燮：可達約1000人

快訊／磐石艦再添1軍人染疫

快訊／磐石艦再添1軍人染疫

關鍵字：

國民黨團蔡英文敦睦艦隊

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

羅志祥還原「10年色戒」真相

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

羅志祥恐丟3.6億主持棒！　陸網友留言灌爆《創造營》、《極挑》

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面