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全民抗疫大作戰　台南市消防局119把關防疫24小時不停竭

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▲台南市119指揮中心24小時防疫應變不停擺，以高規格措施為民眾防疫把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市119指揮中心24小時防疫應變不停擺，以高規格措施為民眾防疫把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著全球新冠肺炎大流行，確診人數持續攀升，台南市119指揮中心為台南市報案第一線窗口，24小時防疫應變不停擺，消防局祭出高規格措施為民眾把關。

消防局指出，防疫期間編組防疫專責隊（新營、安南、歸仁及東門等4分隊）來執行護送居家隔離、檢疫者就醫任務（已載送逾70車次）；另為確保受理報案功能不中斷，也策劃異地執勤機制，當疫情侵襲永華119指揮中心時，即開設第一階段備援，預備人力從民治備援119指揮中心補位上線，此時永華廳舍可進行消毒作業，恢復軟、硬體設備運作；倘疫情再升溫致使119指揮中心均淪陷，則啟動第二階段備援，開設外勤各救災救護大隊之指揮中心，以轄區電話分流進線，大隊自主調遣所轄案件受理、派遣與追蹤作業。

防疫期間119指揮中心受理民眾報案時，除例行詢問項目外亦會問診有無發燒、急性呼吸道症狀、嗅（味）覺異常或不明原因腹瀉等，另會加問傷病患身分證字號、口詢TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及群聚別），同時以健保VPN系統查詢入出境、疫病史等複查，再分派防疫專責隊送至衛生機關指定醫院診治。

▲台南市119指揮中心24小時防疫應變不停擺，以高規格措施為民眾防疫把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另119指揮中心受理現場有需要疏散民眾之災害時，亦將通報管轄區公所等單位，配合取得檢疫、隔離者資料，第一時間提供給現場指揮官分流、隔離疏散之民眾，降低染疫風險亦不致形成防疫缺口。

消防局長李明峯表示，防疫專責救護車為隔離、檢疫患者專用，未執行其他救護案件，請民眾不須擔心染疫風險。他並呼籲防疫民眾，防疫期間請務必耐心配合消防及救護口詢作業並且據實相告所詢，避免因隱匿告知而有觸法之虞。

市長黃偉哲也呼籲，為維護市民生命財產安全與報案權益，於防疫期間民眾更應珍惜救災救護資源。以去年為例，台南市消防局統計約有1萬4千通無效撥打119電話，且多為謊報、騷擾、嬉鬧、誤撥等情形，今年也已發生多則謊報火災案件，出勤消防分隊人員及119指揮中心均加以口頭勸導，勿謊報火警、救護或無故撥打119電話，再有違反者將依消防法第36條「謊報火警、災害、人命救助、緊急救護或無故撥打消防機關報警電話者，處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請全體市民遵守市府防疫政策，共同抗疫作戰、保護你我安全！

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