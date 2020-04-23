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澎湖縣強制縣民外出戴口罩　黃偉哲：台南市不跟進！

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▲澎湖縣強制縣民外出戴口罩，黃偉哲說台南市不跟進，仍以勸導為主。（圖／記者林悅翻攝）

▲澎湖縣強制縣民外出戴口罩，黃偉哲說台南市不跟進，仍以勸導為主。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對澎湖縣強制縣民外出戴口罩，台南市長黃偉哲說，澎湖縣人少地小，這個命令容易貫徹，口罩相對的容易取得，而且澎湖縣零確診，這點對賴縣長的努力及所有澎湖縣衛生工作人員表示謝意和敬意，台南市目前仍以勸導差別戴口罩為主。

黃偉哲說，以台南市來講，目前的疫情我們覺得還OK，也還在努力勸導市民朋友們在外出的時候，在未來這一、兩個禮拜，尤其是磐石鑑的疫情發生之後，有一些確診的接觸，市民朋友們在未來兩個禮拜外出時，應無差別配戴口罩，這點還是以勸導為主，如果要強硬開罰，台南市的人這麼多、地方這麼大，強硬開罰，坦白講，民眾配合的程度可能還不夠高。


黃哲強調，身體是自己的，健康也是自己的，對自己的健康負責，也對自己心愛的人、家人的健康負責，配戴口罩在現階段是有必要的。如果說一、兩個月前在戶外戴口罩，他認為可能還沒有必要，但目前為止在戶外戴口罩，他則認為是需要的，所以還是以勸導市民朋友們能夠基於愛自己、愛家人、愛他人的立場，外出能夠自主的配戴口罩，這點是市府希望的。

對於磐石艦曾到台南的確診官兵是否有後續採檢確診個案部分，黃偉哲說後續的採檢有沒有其他確診個案，以疫情指揮中心正式公佈為準，但是在台南留下足跡的6位確診官兵，有2位是台南市籍，其他的是其他縣市籍。台南的疫調工作目前還很順利，但是的確是有一些官兵，他有些保留，市府也不排除用其他方式來尋訪，包括監視器的配置，透過監視器去尋找他們的足跡，包括其他的方式，務求能夠把這6位的足跡很詳實、鉅細靡遺地找出來。但目前為止，台南市籍的兩位確診官兵，他們的足跡應該已經都完全搞清楚了，至於其他外縣市過來的包括交通工具、搭乘計程車也都掌握了，自己開的車，或是其它共同搭乘別的車，也都已經掌握了，至於停留的時間跟地點，有沒有如他所講的，還是有所保留或有所減少，市府還在積極驗證中。

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