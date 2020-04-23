公部門首創！台南新冠肺炎貨櫃採檢站啟用　市府醫護齊心抗疫！

▲為減輕前線急診檢疫人員負擔、台南市衛生局特別製作貨櫃採檢屋，首站設立於衛生福利部台南醫院，並由感染科洪元斌主任示範如何採檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為及時診斷有效防範新冠肺炎疫情，避免疑似個案集中於大醫院，造成急診壅塞，進而影響醫療院所服務量能，配合中央流行疫情指揮中心擴大檢驗量能政策，宣導民眾如有疑似症狀應前往院所就醫採檢，因此台南市成立指定採檢院所，同時於院外設立篩檢站，藉由前端檢傷分流避免社區感染傳播。

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台南市生局指出，疑似個案集中於大醫院，往往造成排隊就醫人潮冗長，不僅有增加感染風險之疑慮，更使第一線醫護人員承受更多壓力。為減輕前線急診檢疫人員負擔、解決民眾就醫久候及改善戶外採檢環境品質，23日台南市衛生局特別製作貨櫃採檢屋，首站設立於傳染病應變醫院-衛生福利部台南醫院，並由感染科洪元斌主任示範如何採檢。

貨櫃屋採檢站為戶外獨立採檢空間，採檢區與被採檢區完全密封式隔離，阻隔病毒穿透。採檢人員雙手伸進採檢洞口，藉由作業手套進行篩檢，採檢區有4間獨立密封式隔離空間，並設有獨立紫外線消毒設備；採檢作業以分流方式1間採檢1人，可避免等候時間過長、不再受限戶外天候影響、又能減少醫護人員執行相關處置時與病人接觸，採檢後立即以紫外線消毒，避免交叉感染；透過感染管制方式，守護醫護人員及市民。

衛生局強調，政府帶頭做防疫，營造安全採檢環境，期望以此模式鼓勵其他醫院無需受限空間硬體設備不足，也能提升收治量能及照護品質，黃偉哲市長在此呼籲市民應做好手部衛生與咳嗽禮節，從國外入境後應落實14天居家檢疫，如出現發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常或不明原因腹瀉等疑似症狀，請撥打防疫專線06-2880180立即通報，全民不分你我，一同打擊武漢肺炎病毒。

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