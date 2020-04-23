「台南5月1日要封城？」　黃偉哲駁斥：從來沒有說過這件事

▲台南市長黃偉哲說，從沒有說過台南市5月1日要封城。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，23日上午在衛福部台南醫院急診大樓門口指出，他要跟全國民眾說明清楚，從頭到尾他沒有說5月1日要封城，台南市講法跟中央疫情指揮中心的講法沒有不同。

黃偉哲說，中央疫情指揮中心也提過了，如果要封城的話，那應該是三條件、三個時期中間的最後一個時期，也就是過渡期、警戒期到最後管制期，表示疫情一直向上發展到不可控制的階段，他個人的想法也是說，如果疫情持續走上，然後不放假也沒有辦法抑制疫情的擴散。到最後，我們才不排除建議中央封城，所以從來沒有人講，不管是中央，或者是地方，從來沒有人說5月1日就要封城，這個部分他想做一個清楚的描述，他歡迎各界指正，如果說有提到他在什麼樣的時間、地點，提到5月1日封城的話，麻煩請告訴他，他一定會去解釋清楚。

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關於成大打籃球的人，黃偉哲說市府其實還在努力找，目前有找到一部份，這13位學生因為跟確診者密切接觸，而且打籃球，有時候呼吸或肢體的碰觸，甚至有的人打籃球，在天氣比較熱的時候還是打赤膊的，這種體液或是汗水或是呼吸，坦白講，是讓這些球友陷於比較危險的狀況，所以務必要把他們找到，希望說，他們能夠居家檢疫，避免不必要的困擾，也避免跟其他人接觸。

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