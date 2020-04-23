影／韓國瑜要籌錢為醫護全採檢！陳時中認「沒必要」：中央會付錢

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，由於醫院每日接待許多病人，醫護人員面臨極大感染風險。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，3月下旬開始擴大醫護人員通報標準，只要有發燒、呼吸道症狀，就必須篩檢2次陰性才可繼續工作，半個月來共篩檢了1852名醫護人員，結果均是陰性。指揮官陳時中表示，目前沒有必要針對全數醫護人員採檢，地方政府不須籌措財源採檢。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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張上淳表示，由於維護醫療體系、維持正常醫療量能很重要，指揮中心要特別保護醫護人員，考慮到本次病毒也很常在醫院內發生群聚感染，因此除針對防護裝備提供醫療人員使用外，對於醫療人員健康監測部分也很關切。

張上淳表示，二月下旬時，專家諮詢小組決定，若有醫護人員發生肺炎，就要進行通報採檢，但之後都沒有發生類似狀況，因此想往前進一步，三月下旬認定要擴大監測，有發燒、呼吸道狀況就須暫停工作並篩檢，兩次陰性才可正常工作。

張上淳強調，這些措施都是為了照顧醫療同仁，且這些同仁每天都要面對很多病人，且病人抵抗力較差，若醫護人員帶有病毒，容易傳染給其他病人，威脅相對較大。

張上淳表示，在3/30到4/15間，半個月有1852名醫護人員上述有症狀，結果都是篩檢陰性，並沒有發生國外的大量集體院內感染狀況。他表示，這是因為有足夠的感染，也有持續監測，因此可以持續維持醫療照護維護體系。

另外針對高雄市長韓國瑜籌措財源，針對第一線醫護人員全面採檢，指揮中心指揮官陳時中表示，醫護人員採檢條件本來就已擴大，有必要就可以採檢，且

醫護人員的採檢費用由指揮中心支付，地方政府不需要籌措財源進行。

陳時中表示，半個月來有症狀且採檢的醫護人員，結果都是陰性，因此目前應該沒有「全數採檢」的必要性，不過採檢仍要交由醫師評估，有相關症狀者則可依此進行篩檢。

高雄市長韓國瑜日前宣布5月3日將在高市府進行兵推演練，同時已經籌措好財源，要讓高雄4千多名第一線醫護人員做採檢，確保自身健康，韓國瑜表示，雖然高雄財政困難，但第一線人員相當辛苦，市府願意為他們健康做一些事，也尊重他們的意願。