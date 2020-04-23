多一層防護！　宜縣府補助縣籍898輛計程車　全面加裝塑膠隔幕

▲多一層防護搭車更安全！宜縣府補助縣籍898輛計程車全面加裝塑膠隔幕，隔幕中間還開了小窗口可以付錢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因應新冠肺炎疫情影響，宜縣府全面補助宜縣籍898輛計程車加裝1套透明塑膠布幕，中間還開了小窗口可以付錢，有效預防飛沫交互傳染。另，公路總局亦補貼計程車駕駛每人每月補貼新臺幣1萬元，共計新臺幣3萬元之紓困補助。宜縣府表示，地方與中央攜手，希望駕駛及乘客都能行的安全，行的安心。

為提升計程車運輸服務品質，民眾搭乘更安心、駕駛員服務更放心，宜蘭縣籍計程車車輛數計有898輛（計程車行502輛、個人計程車396輛），補助駕駛設置於計程車駕駛座與乘客座位之間透明塑膠布幕，再配合搭車配戴口罩政策，有效預防飛沫交互傳染，落實計程車運輸防疫安全，藉以提升民眾於疫情期間搭乘大眾運輸之意願。

宜縣府指出，為防止疫情擴散，維護全民公共運輸品質，並支持居家檢疫之特定民眾就醫所需交通接駁，宜蘭縣政府已規劃成立「宜蘭縣防疫計程車隊」，由專人專車提供接駁服務，另派遣專員連繫接駁。一般民眾請安心搭乘計程車，特定居家檢疫民眾請預約「宜蘭縣防疫計程車隊」，搭乘小黃方便又放心。

另外，為降低民眾搭乘大眾運輸的擔憂，縣府於運輸場站及大眾運輸工具，已落實定時消毒清潔及量測體溫等防治工作，並加強宣導「搭乘大眾運輸須全程配戴口罩」，讓疫情期間民行順暢無阻礙。

宜蘭縣長林姿妙呼籲全體民眾落實防疫作為，勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口，保持室內1.5公尺、室外1公尺安全社交距離，搭乘大眾運輸全程戴口罩，並配合各交通運輸場站量測體溫，身體不適請儘速就醫，時時刻刻做好自身健康管理，愛護自己也保護他人。

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