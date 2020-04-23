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陳時中說「官兵沒義務接受疫調」　高市府強硬「逆時中」：5點準時開罰

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▲▼韓國瑜主持新冠肺炎記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜表示官兵若今下午5點前仍不配合疫調將開罰。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

磐石艦群聚增至29人，高雄市政府衛生局表示，截至23日上午為止仍有24名官兵拒絕疫調，市長韓國瑜說，要是下午5點前仍不配合疫調將開罰。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，官兵若非疑似個案或病例，都沒有義務接受調查，開罰無法源依據，通報採檢是經過醫師評估後通報，並非任何人可以自主定義；對此高雄市府強硬回應：5點一到，若官兵拒絕疫調仍照樣開罰。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日提到，當疑似個案進入通報網路後，就會展開一連串疫調，但疫調並非任何人都能定義，而是經過醫師評估，放在通報網路上，由法傳通報網路進行擴大篩檢，為了讓地方政府有依據，2月9日也發布公文，將疫調對象修正為嚴重特殊傳染病肺炎即可能確診病例，需在24小時完成疫調作業，韓市長提到要開罰的24名官兵，除非是確定病例，或者是極有可能病例，否則不適用《傳染病防治法》第43條或67條，換言之，該項該罰無法源依據。

請繼續往下閱讀...

對此，高雄市新聞局局長鄭照新表示，5點一到，若官兵拒絕疫調仍開出罰單，他說：「目前疫調狀況上會出現擔憂，高雄市民都在等一個答案，尚未得到疫調行跡史到底何時可以公開給市民，讓市民及早因應，在法規之間請中央找到適合解決方式。」

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