挽救消費信心！　上海首創「五五購物節」打頭陣

▲上海市去年曾發展「夜經濟」，今年則因疫情衝擊，再度推出促進消費，營造民眾購物氛圍的措施。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為加快經濟社會發展力道復甦，上海市政府辦公廳23日下午發布12項措施，包括舉辦「五五購物節」等系列活動，以提振消費者信心。過程中為兼顧防疫，強調積極打造雲購物品牌，以線上帶動實體發展，並要利用各種宣傳渠道，「營造促消費良好氛圍。」

據了解，受新冠肺炎疫情影響，大陸各地歷經1到2個月以上的封閉式管理後，逐步推進恢復正常生活，並加快企業復工復產步調。另有學界希望民眾能在抗疫後進行「報復式消費」，引領經濟V型復甦，但面對國際疫情持續嚴峻，保守心理下大陸居民儲蓄率走高，中共中央也持續推出新的開放政策刺激經濟。

▲上海推出12條提振消費的措施，以加快經濟復甦。（圖／視覺中國CFP）

以大陸金融重鎮上海為例，23日為響應「黨中央、國務院的決策部署，加大經濟社會發展工作力度」，率先發表《關於提振消費信心強力釋放消費需求的若干措施》共12項，包括舉辦五五購物節、發展新興消費，促進文旅、汽車、訊息、裝潢等領域消費等措施，以及鼓勵新品發表、創新夜經濟、步行街改造、免稅經濟、營造氛圍等，挽救消費信心。

上海市政府強調，在抗疫情、穩經濟的特殊時期舉辦「五五購物節」，鼓勵全市打折等，主要是通過「政策+活動」的雙輪驅動，，最大限度激發市場主體和平台企業積極性，促進消費回補和潛力釋放。

免退稅經濟方面，雖目前大陸尚未解除外國人入境管制，但上海市政府稱，上海境外旅客購物離境退稅銷售額佔全國的60%，為讓境外人士和國內出境人員更加便捷地購買到全球優質商品，《若干措施》提出，支持免稅品經營企業增設市內免稅店，在免稅店設立一定面積的國產商品銷售區，加快推進重點商圈離境退稅商店全覆蓋，擴大即買即退試點範圍。

另除了五五購物節外，上海還將舉辦「517」小吃節，以及各式文化旅遊比賽，率先於五一假期後，激發消費動能。在此之前，大陸有包括京東、阿里巴巴等零售巨頭，在每年推動「618」與「1111」購物節，而本次的「五五購物節」，將是由大陸官方主導的購物節。

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