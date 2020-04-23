帥老外機師受疫情減班　單身熟女急匯40萬救情郎…警：詐騙老梗

▲帥氣華裔機師受疫情影響減班要陳女匯款 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名單身熟女迷上交友軟體，在網路上結交許多外國人，其中一名自稱韓籍華裔機師因新冠肺炎疫情減班，想來台與她結婚卻無法如願；另一名男網友則說要寄禮物給她，貨物卡在柬埔寨，要匯錢通關，婦人不查，準備到銀行匯出2筆約40萬台幣，被警方發現攔阻規勸才夢醒。

▲帥氣華裔機師寄信給陳婦女。（圖／記者陳以昇翻攝）

43歲單身的陳姓女子，因渴望愛情迷上線上交友軟體，吸引許多外國青年才俊爭相獻殷情，日前一名自稱韓籍華裔的機師想要以結婚為前提交往，很想來台與陳婦共築愛巢，但因遇到新冠肺炎疫情影響，航次減班生活拮据，需要10450元美金資助。

不但如此，另一名男網友愛慕陳女，寄送一件貴重禮物要送她，卻因貨品在柬埔寨卡關，需要先匯款3000元美金才能順利通關。陳婦不查，到板橋區一家銀行，提領了13450元美金（約折合台幣40萬元）要匯出，剛好板橋警分局警員陳應誠巡查，得知後向她規勸「這是詐騙」，被愛情衝暈頭的陳女根本不信，最後警員上網搜尋案例後，她才打消念頭。

▼板橋警分局警員陳應誠力勸陳女成功阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

板橋警分局偵查隊長林子翔呼籲，詐騙集團滲入交友軟體圈，看準適婚年齡熟女極度渴望愛情，利用網路盜圖，再編織一套美麗動人愛情故事，最後如出一轍都是要求匯款，民眾絕對不要輕易上當，尤其最近疫情期間，看準民眾待家中時間變多，更容易陷入詐騙圈套，奉勸遇到可疑可撥打165或110向警方求助。

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