　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帥老外機師受疫情減班　單身熟女急匯40萬救情郎…警：詐騙老梗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼帥氣華裔機師受疫情影響減班要陳婦匯款，板橋警分局警員陳應誠成功阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲帥氣華裔機師受疫情影響減班要陳女匯款 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名單身熟女迷上交友軟體，在網路上結交許多外國人，其中一名自稱韓籍華裔機師因新冠肺炎疫情減班，想來台與她結婚卻無法如願；另一名男網友則說要寄禮物給她，貨物卡在柬埔寨，要匯錢通關，婦人不查，準備到銀行匯出2筆約40萬台幣，被警方發現攔阻規勸才夢醒。

▲帥氣華裔機師寄信給陳婦女。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼帥氣華裔機師受疫情影響減班要陳婦匯款，板橋警分局警員陳應誠成功阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

43歲單身的陳姓女子，因渴望愛情迷上線上交友軟體，吸引許多外國青年才俊爭相獻殷情，日前一名自稱韓籍華裔的機師想要以結婚為前提交往，很想來台與陳婦共築愛巢，但因遇到新冠肺炎疫情影響，航次減班生活拮据，需要10450元美金資助。

不但如此，另一名男網友愛慕陳女，寄送一件貴重禮物要送她，卻因貨品在柬埔寨卡關，需要先匯款3000元美金才能順利通關。陳婦不查，到板橋區一家銀行，提領了13450元美金（約折合台幣40萬元）要匯出，剛好板橋警分局警員陳應誠巡查，得知後向她規勸「這是詐騙」，被愛情衝暈頭的陳女根本不信，最後警員上網搜尋案例後，她才打消念頭。

▼板橋警分局警員陳應誠力勸陳女成功阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼帥氣華裔機師受疫情影響減班要陳婦匯款，板橋警分局警員陳應誠成功阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）

板橋警分局偵查隊長林子翔呼籲，詐騙集團滲入交友軟體圈，看準適婚年齡熟女極度渴望愛情，利用網路盜圖，再編織一套美麗動人愛情故事，最後如出一轍都是要求匯款，民眾絕對不要輕易上當，尤其最近疫情期間，看準民眾待家中時間變多，更容易陷入詐騙圈套，奉勸遇到可疑可撥打165或110向警方求助。

他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
高雄新增1確診官兵5處足跡曝光！去過蓮池潭、冰店吃冰
高雄新增1例確診官兵「拒絕疫調」！24張罰單緊急喊停
誰核定敦睦出航？國防部直接公布公文！馬英九時期也曝光
共軍遼寧艦經巴士海峽入南海　國防部公布監控空拍照
24名官兵全接受疫調！韓國瑜強硬喊開罰　最後通牒前已完成
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／貓空草湳橋「男子輕生懸掛半空」　警消救起已明顯死亡

「Ｘ你娘要給你死啦！」北市街頭連開6槍15秒影片流傳　警回應了

清大EMBA生摸8歲童小GG…「義大利摸的」不起訴　他再求償10元！法官准了

放寬條件了！　宜蘭安心即時上工近300職缺請符合資格民眾踴躍申請

「便衣刑警」攔車盤查凶巴巴　假警察被逮辯：心情不好

諷身障男「我們社區沒出侏儒」遭肉搜灌爆　女攤商關臉書

「全台強制休假2週」驚動220人　他在LINE群組喇賽挨罰1萬

林榮基被潑漆...陸委會：譴責暴力　網嗆：這只是第一次警告

竹東逆子「磚頭鐵條+鋸子」狂揮痛揍！老爸臉血肉模糊…頭被打爆慘毀容

屏東大樓鴿子慘遭吹箭「貫穿頸部」 他PO照怒揪凶手！網友：看了好痛

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

快訊／貓空草湳橋「男子輕生懸掛半空」　警消救起已明顯死亡

「Ｘ你娘要給你死啦！」北市街頭連開6槍15秒影片流傳　警回應了

清大EMBA生摸8歲童小GG…「義大利摸的」不起訴　他再求償10元！法官准了

放寬條件了！　宜蘭安心即時上工近300職缺請符合資格民眾踴躍申請

「便衣刑警」攔車盤查凶巴巴　假警察被逮辯：心情不好

諷身障男「我們社區沒出侏儒」遭肉搜灌爆　女攤商關臉書

「全台強制休假2週」驚動220人　他在LINE群組喇賽挨罰1萬

林榮基被潑漆...陸委會：譴責暴力　網嗆：這只是第一次警告

竹東逆子「磚頭鐵條+鋸子」狂揮痛揍！老爸臉血肉模糊…頭被打爆慘毀容

屏東大樓鴿子慘遭吹箭「貫穿頸部」 他PO照怒揪凶手！網友：看了好痛

快訊／敦睦拒檢疫？　國防部：官兵接到電話不認為是合格疫調人員

勞工紓困不排除漁民了！農委會宣布下週啟動：每月補助1萬1次領3個月

SBL冠軍賽／登FIBA全球轉播　黃聰翰：感覺很酷

周揚青分手10天前突脫口：和蝴蝶槓上了！　對照羅志祥「偷吃旗下女藝人」網笑了

紐西蘭超嚴格「封鎖令」斷疫情　專家曝：台灣是國際航班復航首選

股東樂了！第一金配發每股股利1.35元　現金殖利率達5.2%

保育類環頸雉撞擊電桿死亡　造成住戶停電3小時保育人士不捨

3.6億飛了！《極限挑戰》爆撤掉羅志祥　赴陸復工白隔離

車銀優傳接演《女神降臨》男主！公司證實收到邀請...角色曝光了

薛仕凌吃檳榔「口腔黏膜」出問題！　殺青還戒不掉：心裡會癢癢

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

宜蘭執行分署拍賣沒貼封條　不是鄰居簽名

台中女攤商嘲諷身障父女引發公憤

洋女搭車拒戴口罩「丟200元打發」　踹運將露底

山水米公司混米賣　董座聯手執行長詐1.5億

女醫抓姦超展開　她豪氣買單慘遭暗槓

帶女友逛夜市莫名被刺噴血　屁孩：他排氣管太大聲

桃園釣蝦場暗藏春色　KTV業者租地暗自營業

新竹男頂包車禍　7天後衝警局喊冤

3空姐揭「陪酒」內幕　遠航起訴再敗

誆治椎間盤　百人排隊花錢被插肛5分鐘

按摩遭襲胸　她氣喊：這裡不用！

立委助理倒臥立院不治　初步排除染肺炎

更多熱門

相關新聞

宜縣府補助縣籍898輛小黃　全面加裝塑膠隔幕

宜縣府補助縣籍898輛小黃　全面加裝塑膠隔幕

因應疫情影響，宜縣府全面補助宜縣籍898輛計程車加裝1套透明塑膠布幕，中間還開了小窗口可以付錢，有效預防飛沫交互傳染。另，公路總局亦補貼計程車駕駛每人每月補貼新臺幣1萬元，共計新臺幣3萬元之紓困補助。宜縣府表示，地方與中央攜手，希望駕駛及乘客都能行的安全，行的安心。

李宗偉看好李梓嘉下屆奧運奪金

李宗偉看好李梓嘉下屆奧運奪金

挽救消費！　上海創五五購物節

挽救消費！　上海創五五購物節

國防部每日開記者會...陳時中回應了

國防部每日開記者會...陳時中回應了

新冠肺炎快篩「做出來不一定能用」

新冠肺炎快篩「做出來不一定能用」

關鍵字：

新冠肺炎機師減班詐騙

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

羅志祥還原「10年色戒」真相

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

羅志祥恐丟3.6億主持棒！　陸網友留言灌爆《創造營》、《極挑》

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面