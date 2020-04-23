新加坡珍奶之亂畫面曝！人潮湧上「像周年慶現場」　店員手貼滿單…忙炸

▲新加坡政府宣布手搖飲店要暫時停止營業至5月4日，結果當天引發爆買潮。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站22日報導《確診破萬例！新加坡爆珍奶排隊潮 一杯至少等30分鐘》，新加坡政府為減緩疫情擴大的速度，21日宣布手搖飲等店必須停止營業。沒想到這個政策引發「珍奶之亂」，許多新加坡人紛紛趕在停止營業前殺出門買珍奶，就怕接下來好一陣子喝不到。有網友曝光排隊畫面，讓其他人都看傻。

一名網友在PTT的Gossiping板上爆卦「新加坡人蜂擁買珍奶」，文中解釋事發原因，「新加坡政府近日宣布飲料店不屬於『必要服務』，在封城期間不能營業，沒想到反而造成新加坡人趕在暫停營業之前開始排隊買珍奶，這下看來群聚要更嚴重了。」

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▲隊伍後面根本看不到排頭。（圖／翻攝自PTT）

接著原PO貼出好幾張照片，通通都是新加坡民眾排隊搶買珍奶的畫面，這一禁反而讓有手搖飲的地方爆滿人潮，有拍攝者從隊伍尾端往前拍，但根本只能看到一條長長的人龍，看不到隊伍的頭，連珍奶店在哪都看不太清楚；還有店家跟外送平台合作，店外擠滿等著幫顧客拿珍奶的外送員；店員更是忙到不行，雙手貼滿飲料單，看起來像是打了石膏。

▲大批外送員在手搖飲店外等待取餐。（圖／翻攝自PTT）

看到大排長龍的畫面，其他網友都傻眼，「這樣算反效果嗎」、「新加坡爆成這樣還敢排隊」、「店員的手……乍看之下還以為包了什麼石膏」、「到時候又怪台灣」、「奇怪……不是搶物資，搶珍奶？傻眼」、「不能喝飲料真他X殘忍」、「店員真慘，累得要死然後要被放無薪假」、「台灣明天開始禁手搖杯（的話），今天一定也是排爆啊！」

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