想換iPhone問：平均順暢用幾年？果粉「關鍵在電池」解答　曝這系列用不壞

▲新iPhone SE。（圖／翻攝自Apple官網）

記者張嘉晏／綜合報導

新iPhone SE可說是今年上半年最受矚目的手機之一，其中最吸引人的大概就是其香甜的價格，復古外型也很值得果粉們思考是否該入手。有網友對此正在觀望，同時也想知道一支新iPhone平均使用的年限有多久，想藉此比較它和安卓機的CP值。貼文一出，鄉民也給出解答，有趣的是，iPhone6系列機似乎是「神機」一樣壞不了，對某些人來說反而是種困擾。

一名網友在PTT八卦版以「一臺新iPhone正常能用幾年」為題發問，他表示新的一批iPhone SE即將到貨，先前有聽說一支新的iPhone順順地使用可以撐上3年，讓他萌生了想從安卓跳到iOS的念頭，好奇眾果粉的使用經驗大概都是多久。

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貼文上線後，鄉民紛紛留言表示基本上用3年不是問題，「3年換一次」、「之前哀4用7年」、「家中2支6+還在用路過」、「目前第4年還很順，偶爾會卡，重開機就正常」、「2013年至今」、「i6s+用快4年了，還是順到飛天」、「我的6s5年壞不了很困擾」。

▲從留言中可發現，iPhone 6系列機似乎可以撐很久，圖為iPhone 6S。（圖／記者洪聖壹攝）

網友指出，其實順不順的關鍵在於「電池」，如果用到沒那麼順暢了，建議可以先換電池試試看，未來還能繼續再戰，「電池換了繼續一尾活龍」、「換電池至少3~5年」、「6S+ 2015至今只換過一次電池，死不壞」、「6s上市到上個月換電池，順的跟鬼一樣」、「換個電池幾百塊真的重獲新生，有感」。

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