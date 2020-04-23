網購Switch主機「殺到6千入袋」！貨到他笑不出來　鄉民見狀「嘴角大失守」

▲任天堂Switch。（示意圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

遊戲開發商「任天堂」（Nintendo）近年推出的遊戲機Switch風靡全球，無論是動物森友會或是健身環都成功帶起風潮，居家隔離時尤其適合當作消遣。不過有民眾近日在臉書上訂購Switch主機，沒想到一收到貨卻完全笑不出來，反而是眾網友看到後嘴角不禁失守，笑翻表示「騙我不懂喔」、「這swatch吧」。

「各位訂網路Switch千萬要小心啊！」一名網友在PTT「NSwitch版」上發出警示文，他表示朋友在臉書上購買了一台Switch，沒想到商品到貨後讓朋友超級傻眼。

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▲差太多了吧......。（圖／翻攝自PTT）

只見機身除了顏色和正版的Switch相同，其他外型根本就「差很大」，一眼就看出不是正版貨。原PO轉述，賣家一開始還要朋友選遊戲片，朋友說不需要，只想買主機，隨後還硬殺價殺到6千元，對方竟也欣然同意，「這時候不懷疑我也是滿納悶的。」

原PO還補充，朋友最後有成功退貨，不過能不能真正領到退款就不知道了。

照片曝光後，鄉民們笑噴表示，「這是...swatch？」、「這是紅藍配色的PSV啦，騙我不懂喔」、「嘴角忍不住失守，真是對不起」、「FB的賣場、廣告都很瞎，就算被吸引，點進去仔細看一下就會發現各種資訊不明，詐騙的最愛」、「這手機殼嗎」、「你可以硬把他的手把拆下來再退，跟他說SWITCH要可以拆XD」。

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