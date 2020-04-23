曾拿下金鐘主持「3部戲扛起台劇」！舞王形象重創　鄉民唏噓：07-10年紅炸

▲羅志祥曾是許多少女心目中的偶像。（圖／翻攝自微博、IG／羅志祥）

網搜小組／鄺郁庭報導

周揚青23日承認與羅志祥分手，分手信中揭開許多不為人知的祕密，包括頻繁約砲、私底下和兄弟們對女生很不尊重等。話題在PTT引發議論，不管是訕笑、嘲諷還是八卦，各種話題都圍著羅志祥。就有網友不勝唏噓，直呼羅志祥曾扛起台灣偶像劇，也曾出許多口水歌，「你不要看現在一直被酸，小豬以前真的超紅的好不好。」

一位鄉民先是在PTT的Gossiping板上問卦「羅志祥的代表作是什麼？」說羅志祥出道超級久，在演藝圈有沒有什麼代表作，「我覺得代表作是小時候的節目『你要去哪裡（《少年兵團旗開得勝》的節目單元）』，那個很好看，大家覺得呢？」

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就有一位網友回文，說羅志祥以前超紅，「大概07-10年，真的是紅到炸裂的那種。當時他真的是台劇扛壩子，那時候的台灣偶像劇真的不行，他的愛轉角（轉角遇到愛）、籃球火、海派甜心扛住了台灣偶像劇。」

▲周揚青大爆羅志祥私生活混亂。（圖／翻攝自微博）

除了偶像劇，他也舉出好幾首歌，是曾紅遍台灣的代表作，「歌的話，戀愛達人、小丑魚、你說我比較像你的好朋友、精舞門、愛轉角、自我催眠、愛瘋頭、嗆司嗆司、愛的主場秀、我不會唱歌。」

據資料顯示，羅志祥1996年以團體「四大天王（已解散）」出道，後與歐漢聲組成雙人團體「羅密歐（已解散）」。2003年起陸續推出個人專輯，唱片總銷量在亞洲逾700萬張，2010至2013年更連續四年獲得台灣唱片銷售總冠軍。

戲劇方面則多次入圍金鐘獎戲劇節目男主角，雖然沒有得獎，但收視率表現都相當亮眼。而羅志祥在2017年還曾靠強項「主持」，以《娛樂百分百》拿下52屆金鐘獎綜藝節目主持人獎。如今羅志祥卻被爆出劈腿醜聞，不僅形象大受創，還可能丟3.6億的主持棒，曾經的「亞洲舞王」讓人不勝唏噓。