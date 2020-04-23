美軍3578人確診！新冠病毒擴散美40艘軍艦...26艘靠岸隔離中

▲美國海軍目前還有90艘軍艦在海上執行任務。（圖／翻攝自推特U.S. Pacific Fleet）



記者邱茀濱／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）22日引述一名美海軍高官指出，有26艘軍艦上出現新冠肺炎病例，目前全數停靠在港口或維修碼頭，另外還有14艘軍艦曾出現確診病患，但現在都已經痊癒。

不過，由於美國國防部的政策，這名高官並未透露艦名及相關病例數量，以免危及軍事作戰安全。值得注意的是，美國海軍現役軍艦共297艘，其中沒有爆出病例且仍在海上執行任務的有90艘。

截至當地時間22日上午，美軍已經有3,578名官兵感染新冠病毒（包含2人死亡），而其中有超過3分之1的病例（1,298人）都來自海軍。據悉，這些海軍確診病例中，有將近800例都是美國航母「羅斯福號」的官兵。

美國羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）爆發群聚感染，美軍參謀長聯席會議副主席、空軍上將海騰（John Hyten）日前出面證實，截至17日為止，船上的確診病例中有高達2/3的都是無症狀患者。目前羅斯福號上一共有4,865位船員，有94%的人都已接受檢測，其中3920名船員對新冠肺炎顯示陰性。

▲羅斯福號停泊在關島。（圖／翻攝美國海軍臉書）



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