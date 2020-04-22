網力挺敦睦艦支隊長　狂轟嚴德發「沒肩膀」：只在乎自己的官位

▲敦睦艦隊結訓典禮。（圖／中華民國海軍臉書）



政治中心／綜合報導

敦睦艦隊爆發群聚感染新冠肺炎，敦睦支隊長陳道輝少將已被調離現職，甚至透過電話質詢哽咽否認隱匿疫情，不少官兵在網路上替陳道輝聲援。

有官兵就在臉書粉專「靠北長官2020」中，發文「敬致敦睦艦隊支隊長陳道輝少將」，首先感謝您從軍的奉獻與犧牲，聽到您激動的聲音讓所有國軍袍澤都不捨，可惜的是我們有個沒肩膀的部長，拿您祭旗，因為這件事也宣告您的軍旅生涯到此為止，那您又何必再對部長抱持三信心？

內容甚至還提到，「嚴部長只在乎自己的官位，您就大聲的把實情說出來，明眼人都知道從您的說話聽得出，還在維護著長官的無能，不需要了」，既然要被犧牲，為何不犧牲得有點代價，不要讓這種沒肩膀的長官還能在國軍生存！

陳道輝透過電話質詢指出，如果知道已經有人感染，我一定會遵照國防部命令，立刻返航，另外，身為軍人，「我們寧可死在海上、死在船上，我也不可能讓病毒去危害我們本來就應該保護的國人，和所有我們最親愛的家人」。

召委呂玉玲問到，是否知道懲處名單上有你？陳道輝說，「這是應該的，因為我沒做好」，自己對不起國防部、海軍司令部的所有長官，也對不起國人，我也對不起我自己的家人。

呂玉玲追問，靠岸後隔離6天後，是否自行決定解散？陳道輝表示，「我沒這個權限」、「我奉令執行」；至於解散前是否有和國防部報告？陳說，「我不能說明，但我表現的沒有按照我自己的想法去做，我按照命令執行」，讓所有包含部長、司令都受累，我覺得非常抱歉，這是我穿上白軍服30年來最辛苦時刻，我隔離了5天，我5天無法睡覺，我愛國軍，我更愛國人，我沒有做對不起大家的事。

▲匿名者在粉絲專頁上力挺陳道輝。（圖／靠北長官2020）

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