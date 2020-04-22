敦睦染疫支隊長發信官兵　「抱歉...我以你們為榮」

▲陳道輝在支隊內部群組致歉。（圖／讀者提供）



記者林銘翰／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國防部長嚴德發21日晚間召開記者會，表示海軍司令劉志斌自行處分，並將海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝調離現職。陳道輝22日接受電話備詢時哽咽表示，5員發燒全部有醫療小組的專業意見，也坦言「有1員比較嚴重，所以我有回報，剩下4員我很誠實報告，我並沒有回報」，陳道輝隨後也透過支隊官兵的內部群組，發信向官兵表達歉意。

立法院外交及國防委員會原排定21日議程為北部地區指揮系統機密考察，不過鑒於海軍敦睦艦隊傳出群聚感染，外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲臨時提出變更議程，要求國防部、衛福部、外交部赴立法院就「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」進行專題報告，並備質詢。

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉，支隊長陳道輝（右）與帛琉社區文化部部長合影。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

陳道輝在接受電話備詢時表示，自己要表達對全體國人還有社會造成如此重大不安，表達個人最深切的歉意，也要對支隊全體744員官士兵學生，還有他們的家屬鞠躬道歉，「我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情」。

陳道輝也說，身為軍人，「我們寧可死在海上、死在船上，我也不可能讓病毒去危害我們本來就應該保護的國人，和所有我們最親愛的家人」。

隨後，陳道輝下午透過支隊官兵的內部社群網戰群組，發信向所有人表達歉意，這封信也在社群網站上開始流傳。

以下為陳道輝發表全文：

各位。突然想起在海上每一個星辰月光，在151艦隊辦公室。在532（註：磐石艦）駕駛台我們升起超大的國旗。想到我在公文上嚴厲的批示。想到晚會的一切，在籃球賽51歲當20打的老頭身影。。。。

美好的一仗我打過了！但此時還有27位弟兄姐妹學生們在治療中。還有你(妳)們的親人朋友們忍受與各位分離。忍受別人異樣眼光的苦。

我的任務還沒結束，109敦睦支隊也還沒解編。我懇請各位照顧好自己，照顧好家庭。

支隊長向所有人致歉。讓你們受到牽連。我會用最正向的力量完成任務，盼各位與我同行。

我是中華民國海軍軍官

我是海軍官校的大門走出來的。。。

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