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敦睦艦隊3萬4千片口罩沒用完…　國防部：還剩7千9百餘片

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▲▼海軍副司令梅家樹。（圖／記者湯興漢攝）

▲海軍副司令梅家樹。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國防部22日赴立法院外交國防委員會報告。書面報告指出，在防疫物資部分，口罩備有34,550個，若每人1天1片，可提供全艦隊使用達45天。但國民黨立委洪孟楷質詢時問，艦隊回來後口罩剩下多少？海軍副司令梅家樹答詢表示，還剩7千9百餘片。

洪孟楷質詢時問道，艦隊回來後口罩剩下多少？梅家樹表示，剩7千9百餘片，洪追問，在艦上是否每人1天1片更換，梅家樹說，「我們要求全程配戴口罩，也就是在活動期間配戴口罩，只要全程配戴的時間，和密閉艙間工作的人員，會以一天一片的原則來供給。」

洪孟楷質疑，國防部的意思是有發放，也全程要求配戴口罩，但卻不是所有官兵都1天1片，梅家樹則強調，看當時活動的要求，「不是沒有一天一片……」。

洪孟楷表示，帶著3萬4千片口罩出去， 航行37天，照理講若一天一片，算得出來數量，現在剩餘七千多片，顯然沒有每人一天一片更換，航行期間也許有依照報告所說，全程配戴口罩，但不是每人一天一片，可能有些兩天用一片、三天用一片。

梅家樹回應，「航程中不是37天每天都要全程配戴口罩， 要依照當時的……」洪孟楷質疑，報告書中，從3月5日到12日、12日到15日、15到4月9日，全部都寫「全程配戴口罩」，直呼「難道報告是假的嗎？」

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