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同舟抗疫！　三帆製藥贈成大防疫養生茶與舒緩貼布

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▲三帆製藥捐贈3000瓶的西洋人蔘元氣茶和5100包舒緩貼布，希望藉由自家從內到外的產品傳遞感謝的心意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲三帆製藥捐贈3000瓶的西洋人蔘元氣茶和5100包舒緩貼布，希望藉由自家從內到外的產品傳遞感謝的心意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫是一場長期抗戰，有感於成醫第一線醫護人員以及相關工作人員，為守護國人健康的付出與辛勞，深耕台南30餘年的三帆製藥，特地捐贈3000瓶的西洋人蔘元氣茶和5100包舒緩貼布，希望藉由自家從內到外的產品傳遞感謝的心意。

三帆製藥總經理黃信穎表示，疫情詭譎多變，抗疫期程尚未可知，守護故鄉台南、台灣的前線防疫人員，請一定要自我珍重。

▲三帆製藥捐贈3000瓶的西洋人蔘元氣茶和5100包舒緩貼布，希望藉由自家從內到外的產品傳遞感謝的心意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

面對新冠肺炎疫情，成大全體嚴陣以待，醫護人員以及校內各單位防疫人員，自農曆年前即堅守崗位，至今不曾稍有懈怠。醫院人員在前線面對病患，從接診、運送病人、採檢到診斷，謹慎對待每一個細節。住宿服務組不眠不休安排回國學生居家檢疫等住宿細項，清潔消毒樣樣不敢怠忽、衛生保健組建立新冠資訊平台專區，統整各處室防疫資訊隨時更新，還有許多防疫人員，都默默在為成大，為台南及國人努力著，齊心對抗病毒。

捐贈儀式4月22日上午在成大綠草如茵的榕園舉行，雖然人人戴著口罩、每個座位間隔都在1公尺以上，無法真切的看見每個人的表情，但出席人士都能明顯感受到現場濃濃的關懷、溫馨與敬佩等交織的心意與氛圍。三帆製藥董事長黃錫禎與總經理黃信穎蒞臨現場代表捐贈，成大助理副校長莊偉哲代表成大頒發感謝狀，感謝三帆製藥對成大防疫人員的支持。莊偉哲副校長說，每日辛勤抗疫的醫護人員不免腰痠背痛，三帆製藥的舒緩貼布真的是送到大家心坎裡！

成大醫院院長沈孟儒表示，成大附設醫院成立至今已逾32年，醫院的設立是為了守護嘉南地區民眾的健康，如今的成大醫院已是重量級的醫學中心，身負重任，疫情爆發以來已投入近2000名醫療人員協助檢疫與醫療防疫工作，檢測超過2500位疑似病例。面對一波又一波的疫情，成大堅守初衷守護民眾健康。三帆製藥的捐贈，帶來的不僅是物資上的支持，更是心靈上的一大寬慰。

黃錫禎董事長是成大高階管理碩士（EMBA）107級的校友，他指出，當年在成大看到的一句話：「今天我們以成大為榮，明天成大以我們為榮。」內心就告訴自己有朝一日一定要回饋母校，儘管他畢業時已逾60歲，仍常參加包括校慶在內的大大小小活動。更別說家中若有就醫的需要，成大醫院總是首選，對成大的情感難以言喻。他用自己的方式向所有醫護人員致敬，畢竟這場疫戰，沒人能身處其外。

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