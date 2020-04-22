大台南不動產公會捐贈200萬元　黃偉哲：感謝與市府共同防疫

▲大台南不動產開發商業同業公會捐贈200萬元，與市府共同對抗新冠肺炎疫情，黃偉哲市長代表受贈，同時頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

大台南不動產開發商業同業公會，為市府充實防疫資源，特別捐贈台南市政府新台幣200萬元，與市府共同對抗新冠肺炎疫情，黃偉哲市長22日親自出席代表受贈，同時頒發感謝狀給大台南不動產開發商業同業公會，黃偉哲感謝企業、團體的暖心義舉，台南市凝聚眾心全民總動員，就是對抗病毒最佳的利器。



黃偉哲市長強調，市府防疫之心絕不鬆懈，針對新冠肺炎疫情採取「主動」、「即早」的預防作為，防疫工作是一場持久戰，更需要公私協力共同抗疫。

社會局表示，黃偉哲市長面對新冠肺炎，採取防疫超前部署，目前台南確診人數，是六都中最低，但新冠肺炎持續延燒，市府絲毫不敢鬆懈，盡力防守每波疫情，大台南不動產開發商業同業公會，因應疫情延燒主動聯繫，希望以捐款協助台南市對抗疫情。

這次由大台南不動產開發商業同業公會捐贈100萬元，而公會理事長詹雅喨（新太盟建設董事長）、榮譽理事長洪德勝（北揚建設董事長）、榮譽理事長吳玉山（嘉進建設董事長）、榮譽理事長何福壽（正茂建設董事長）以及副理事長林裕盛（宇成建築董事長）也共襄盛舉、慷慨解囊，分別捐贈了20萬元，總計捐贈200萬元協助市府充實防疫工作資源，黃偉哲市長感謝大台南不動產開發商業同業公會發揮公私協力的力量，與市府攜手對抗疫情，也承諾市府會善加運用經費來保障市民健康。

黃偉哲市長表示，市府防疫工作超前部署，以全面防堵疫情，但抗疫要成功更需要全體市民的努力、以及全體市民的防疫共識，黃偉哲市長由衷感謝社會各界支持協助，市府善用並珍惜社會資源，特別開設「台南市政府社會局嚴重特殊傳染性肺炎防疫愛心捐款專戶」，將所得防疫愛心捐款專款運用、專戶管理、公開責信，透過公私協力保護大台南家園，共同戰勝疫情。民眾若對防疫愛心捐款專戶有任何問題，可撥打06-2995686洽詢社會局救助科。

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