敦睦艦隊召回南投集合點：暨大附中校門口　軍方竟稱「防疫演習」

▲國防部敦睦艦隊官兵，集結搭車返營地點曝光後，埔里鎮公所清晨到暨大附設高中校門口進行消毒防疫作業。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

磐石艦官兵出現新冠肺炎確診案例，國防部上周六緊急召回「敦睦艦隊」分散各縣市700多名官兵返營，集結上車10間學校地點曝光，南投縣為埔里鎮暨大附中校門口，當時軍方稱是在「防疫演習」。校方昨晚接獲消息立即先以次氯酸水消毒一遍，拉上警戒線區隔，埔里鎮公所22日清晨，也迅速派員徹底消毒以安人心，請民眾不用恐慌。

埔里鎮鎮長廖志城表示，當天學校警衛看到校門旁空地有人聚集，曾主動上前探詢，穿著防護隔離衣軍方人員低調告知，是在進行「防疫演習」，隔不久人到齊後匆匆上車，集結軍方並未進入校園，學校附近店家也未營業，研判官兵迅速集結短暫停留後即搭車離去，校園附近已進行徹底消毒，請大家放心。

國防部18日下午緊急召回海軍敦睦艦隊官兵，卻在未告知各縣市防疫中心情況下，在各地高中、小學等門口集結官兵，量測體溫、穿上隔離防護衣，坐在等待區椅子上或臨時棚架內，等候車輛接駁上車返回部隊。

各縣市官兵集結地點曝光後，南投縣暨南大學附設高中地點曝光。附近店家回想起，上周六確實有一群年輕人，三三兩兩的到來，在校門口旁空地集結，原本以為是公司企業員工出遊，或廟會旅遊活動聚集等遊覽車到來，現證實是海軍官兵召回，大家心理都覺「毛毛的」。

暨大附中昨晚接獲相關單位通知，查明官兵集合地點，是在校門口旁的一處空地，立即查訪附近店家了解，官兵候車等待座椅區及檢疫量測體溫等位置範圍，拉上警戒封鎖線，先用次氯酸水消毒一遍。

埔里鎮公所22清晨也派員徹底消毒，消毒範圍包括，官兵集結空地，周遭人行道及學校大門口一帶，連同附住家的人行道等外圍地區，也進行消毒作業，好讓校方及鄰近住家安心。

・回購超高

【更多新聞】

脫隊山友失足摔落30公尺！卡在南投乙女瀑布崖下 消防垂降救援

父母帶3歲女登玉山慘遭「網友圍剿」 玉管處講出「三個字」

南開科技大學企管系將減班 學生嘩然「沒母系了！影響就業」