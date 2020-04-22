亞培捐萬瓶營養品助第一線防疫人員　柯文哲：保持正面態度一定平安度過

▲台北市長柯文哲出席防疫物資捐贈記者會。（圖／台北市政府提供，下同）



政治中心／綜合報導

超前部署防疫新冠肺炎，台北市長柯文哲決定下周跟進新北市封城兵推演練，而防疫物資更是醫療體系重要的後盾。對於美商亞培、沃旭能源、遠流出版社等民間企業，捐出大批防疫物資給第一線防疫人員與居家檢疫者，柯文哲22日上午特別頒贈感謝狀給這幾家善心企業，並呼籲大家保持正面的態度，一定會平安度過此次疫情。

柯文哲致詞時指出，亞培股份有限公司是美國重要的醫療儀器和營養品公司，這次提供了12000瓶的營養品給居家檢疫的民眾和第一線的防疫人員作為營養補給，沃旭能源股份有限公司負責臺灣風電發展，這次捐贈了1000份的蔬果防疫包，特別的是他們採買了彰化地區的農產品；遠流出版社則是台灣重要的出版業，這次提供了20000份的電子書，讓居家檢疫的民眾在家不會無聊。

柯文哲表示，為因應這次的疫情，市政府除了一般的疫調、消毒、檢疫、隔離工作外，也陸陸續續推出9項紓困措施，18個共1200間的防疫旅館，釋出2266個工作機會給失業朋友，最近也公布撥發2779萬元做為第一線防疫人員的津貼，因此政府很需要民間的幫忙和資助。

柯文哲也提到，昨天有收到簡訊，是其他縣市的來問台北市有發放第一線防疫人員的津貼，但其他縣市沒有，能否拜託他在立法院講一下，他個人認為全台灣第一線的警消醫護及民政系統還是要有一個統一的津貼方式，不然只有台北有，其他縣市沒有，這樣也不好。

柯文哲相信，疫情終究會過去，這個過程當中就是中央與地方合作，公私協力，大家一起努力，把它撐著，疫情一定會過去，只是還有相當長的時間，之所以會說力不可用盡，因為這場疫情是馬拉松，不是100公尺，大家保持正面的態度，該做的做，相信能夠平安度過這個疫情。