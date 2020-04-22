狠批「草包防疫」！陳冠榮轟韓國瑜六大荒誕：製造恐慌罪不可赦

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

罷韓團體代表陳冠榮醫師22日下午身穿醫師袍招開記者會，先抨擊高雄市長韓國瑜早上以國民黨人數優勢取消臨時會，接著開始針對韓近日面對防疫的心態表達不滿，他對於韓堅持疫調300多位設籍高雄市的官兵，以及恣意公布9個疑似感染案例感到不解，認為韓的作為只是讓市民陷入焦慮恐慌，對此呼籲大家一起罷免他。

▲罷韓發起人陳冠榮身穿醫師袍開記者會，批評韓國瑜近日面對防疫的作為。（圖／記者吳奕靖攝）

記者會開場時，陳冠榮時揶揄稱，國民黨之所以不敢讓韓國瑜進市議會，主要是因為草包市長在這次草包防疫的兩大可怕心態，接著他針對這幾天「韓國瑜不斷的跟中央、軍方要求300多位設籍高雄軍事官兵的資料，要疫調所有軍士官兵」的事情表達不解，認為這根本不符合中央流行疫情指揮中心標準流程，「既然300多位軍士官兵都已經集中檢疫了，第一次篩檢也確認為陰性的非確診者，韓國瑜真的沒有必要把這件事當成重要業務，甚至天天掛嘴邊」，韓不停疫調的行為，只是讓市民每天都陷入焦慮中。

陳冠榮再表示，其實現在每天都有幾百例疑似感染，甚至上千列的相關症狀進而採檢的個案，但韓國瑜硬是公布9個疑似案例的足跡，反而害大家到下午篩檢結果出來前，緊張了一天，對此他質疑，「一個地方縣市長，自行公布認定篩檢中的人為所謂疑似者以及自行認定感染源，是否在違法邊緣？甚至涉及帶頭散播疫情相關謠言與不實訊息？」

陳冠榮稱，除了上述這兩個可怕的心態，韓國瑜還有六大荒誕：草包防疫、違法發言、規避監督、製造恐慌、胡亂疫調、民調墊底，狠批韓國瑜就是在用自己的草包防疫在威脅中央的防疫標準，「意圖用政治權力去把未確診者的標準，拉成確診者的標準，透過擠牙膏的方式，一點一點的公告資訊、釋放各種未確認資訊，造成市民焦慮、製造恐慌。」

最後陳冠榮以醫師身分表示，「會跟所有的醫護人員堅守在第一線，但要在這裡告訴韓國瑜：操作疫情、最不可忍，製造恐慌，罪不可赦！」力邀高雄人6月一起站出來參與罷免活動。

►偷偷分享少女秘密！