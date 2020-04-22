全國首例超前部署！澎湖縣府宣布「全縣外出戴口罩」　違者罰3000元

▲ 澎湖縣政府宣布即日起至5月13日全縣外出戴口罩。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、郭世賢／澎湖報導

敦睦艦隊爆發艦上群聚感染，27人感染者足跡遍布全台，接觸者眾多，引發社區感染隱憂，澎湖縣長賴峰偉22日在防疫會議宣布即日起至5月13日止，凡在澎湖全縣戶外場所活動的人員均應配戴口罩，未配帶口罩，經勸導不聽者，依傳染病防治法開罰新臺幣3000元。

賴峰偉表示，磐石艦泊靠在高雄，官兵主要活動地點在南部地區，因此高雄、台南地區感染風險增加，縣府員工至高雄、台南出差有感染風險，因此他要求即日起至5月5日縣府全體公務員暫緩至高雄、台南出差。

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▲ 澎湖全縣戶外場所活動人員均應配戴口罩，未配戴口罩，經警察人員勸導不從者，處新臺幣3000元罰鍰。

賴峰偉指出，海軍磐石艦27位確診者短短幾天在全臺趴趴走，與磐石艦確診者近距離接觸者眾多，全台人心惶惶，為防範敦睦艦隊可能造成的連鎖感染，縣府決定即日起至109年5月13日止，在全縣戶外場所活動人員均應配戴口罩，未配戴口罩，經警察人員勸導不從者，處新臺幣3000元罰鍰。

澎湖縣政府表示，擁擠、密閉之場所，依中央疫情指揮中心規定仍應佩戴口罩。針對縣內八大行業，縣府要求實施實名制、量體溫、維持室內1.5公尺社交距離，違反規定依「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」最高開罰1百萬。

▲ 賴峰偉呼籲鄉親近期避免前往高雄、台南，若必要前往，請全程戴口罩。

賴峰偉呼籲鄉親近期避免前往高雄、台南，若必要前往，請全程戴口罩、勤洗手，確實做好個人防疫。全縣各港口禁止外縣市遊憩船、釣漁船、水上摩托車停靠。

賴峰偉說，全縣外出一律戴口罩的防疫措施，是避免社區感染所採取的必要作為，初期以勸導為主，規勸不聽，將依法開罰，請鄉親配合出門戴口罩，保持社交距離，保護自己也保護他人。

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