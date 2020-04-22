國中會考不考英聽師長憂不公平　心測中心：不影響免試入學超額比序

▲109學年國中會考不考英聽。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

因應防疫需求，今年國中會考決議試場冷氣將全面開放，並同時開啟試場門窗，但也因此今年英語聽力測驗暫停施測，不少師長認為不公平。對此，台師大心測中心表示，今年英語成績將100%採計英語閱讀測驗成績，並與往年一樣，將考生有效鑑別成三等級四標示，並不會影響到後續免試入學超額比序。

心測中心說明，基於公平性考量，國中會考英聽測驗，歷年來試場的物理環境條件設定上，均採開放冷氣及關閉門窗方式辦理，以提供給考生穩定的應試環境。今年因防疫需求，在試場前後門與窗戶均開啟的環境下，鄰近試場間播音勢必造成互相干擾，尤其靠門及靠窗的考生恐受其影響，而有不公平的現象，並將引發後續申訴及爭議。因此，109年會考暫停施測英聽測驗，避免因播音受干擾而對不同座位考生產生不公平的現象。

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▲心測中心強調，109年暫停英聽測驗，各招生區依然可根據此英語科成績計算免試入學超額比序積分，並不會影響到後續免試入學超額比序。（圖／記者許展溢攝）

心測中心指出，英語閱讀測驗之題數介於40～45題，此施測題數已能充分區分鑑別學生的英語閱讀能力高低，故109年的施測題數仍將維持在此題數區間，不會因為停考英聽測驗而增加英語閱讀測驗題數，作答時間同樣維持60分鐘。

另外，心測中心也表示，會考英語科原包括閱讀與聽力兩部分測驗，並分別以80%與20%的加權計算英語科整體成績。因應英聽測驗停考，考生的英語科整體成績將100%採計英語閱讀測驗成績，並根據英語閱讀答對題數的高低，將考生英語科整體成績區分為三等級與四標示。

心測中心強調，109年暫停英聽測驗，各招生區依然可根據此英語科成績計算免試入學超額比序積分，並不會影響到後續免試入學超額比序。