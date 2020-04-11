痛痛病變伊嗲病　女同學身材引地震…國中師「黃腔超over」學生氣炸

▲一名國中老師，屢在課堂上開黃腔，遭到校方解聘。（示意圖，與本文無關／pixabay）

記者陳凱力／綜合報導

彰化一名盧姓男教師，因遭投訴課堂上開黃腔，不喜歡男同性戀，「男對男像巧克力pocky棒」、「女同學走路奶會晃，地震都是因為她走路原因造成的」，甚至連化學元素鎘，也能變成「ㄍㄜˊ伊嗲伊嗲」。校方成立性評會調查後，認定盧師共構成19次性騷擾或性霸凌，於2018年將他解聘，不過，盧男不服校方決議，認為未查清事實，因此對校方提起訴訟，案經台中高等行政法院審理後，認校方處置過程並無失當，判盧男敗訴。

校方組成性平會調查小組，訪談多位學生，學生也分別指稱「他(盧)說不喜歡男男同性戀，因為會變巧克力棒…」、「有同學吃巧克力，他就說男男發生性關係，就像巧克力POCKY棒一樣」。

同學也證實曾聽聞「有別班女生就說蛤…不要啦(不要罰寫)！結果老師竟回：喔～我最喜歡聽女生說不要，這樣我才會硬來」，盧師事後也向性平小組坦承，「的確聽到這樣子會覺得怪怪的...我就是很明顯是針對女同學講的，的確，會讓人覺得有性暗示，但本意沒有，我承認我的表達不太恰當。」

同學說，盧男在上化學課講解化學元素「鎘」時，提到痛痛病，竟說痛痛病也叫做「伊嗲伊嗲」病，然後還用淫蕩的聲音、加上雙手往後推的動作，說「ㄍㄜˊ伊嗲伊嗲(日語指痛、痛)」。

還有女學生指控，盧男曾在課堂上公開說胸部很大，在跑步時胸部會晃來晃去，導致吃飯時看到她跑步會覺得噁心，其他同學也證稱，「盧師在我們班上有講到一個女同學走路奶會晃，地震都是因為她走路原因造成的，講了約5、6次。」

不止開黃腔，盧師也被校方查出曾在課堂上談論播放成人影片，有同學說，盧師曾在班上說過「有校外的男生靠近我，都是要親我的嘴，摸我的ㄋㄞㄋㄞ，插我的洞…不知道他為什麼會扯到校外男生」，同學說，不知盧師為何會這樣說，班上同學都有聽到，讓他覺得很受傷。

不過，盧男向法官表示，校方調查「POCKY巧克力棒」時，明明也有多名學生表示「沒聽說」，但校方的結論卻認定變成他「有公開表示」，認為諸多矛盾，且有明顯瑕疵。至於對女學生說「硬來」，是因學生沒達到標準分數時，會有相關處罰，女學生會撒嬌說「不要」，他才會說「我如果聽到女生對我說不要不要的時候，我就會硬來」，這個「硬來」是指設定分數標準，並非其他。

盧男認為，就算自己真有涉及性騷擾，校方仍應符合比例原則作出處分，例如將他申誡、記過、道歉、接受8小時性別平等教育課程、接受心理輔導等，而非直接對他解聘。

法官認，盧師的陳述與學生們指稱情節大致相符，雖其主張調查中多處登載不實，且有誤導及誘導詢問的情況，但根據報告，盧師的確於課堂上有明示、暗示之性騷擾行為。

法官認，盧師於國中任職，授課對象皆為剛進入青春期的學生，應該更注意自身對於學子品格影響，但盧師卻憑藉教師不對等之權力，無視學生感受，多次課堂公然施以性別歧視之行為，分別對其同事及女學生為性騷擾行為，已嚴重敗壞個人與學校之信譽與形象，且其性平意識嚴重偏差，難防爾後不會故態復萌，其所犯情節已屬重大，自不適於繼續擔任教職，因此校方決議將他解聘，並無不妥，也沒違反比例原則，判盧男敗訴。可上訴。

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