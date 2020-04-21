統測、會考開冷氣開窗　國中會考不考英聽測驗

▲國中會考將於5月16日、17日舉行。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（21日）針對四技二專暨二技統測及國中會考等考試防疫措施進行說明。教育部指出，試場冷氣將全面開放，並開啟試場前門、後門，以及所有窗戶，確保試場通風良好，但也因開啟門窗之作法，恐影響英文聽力測驗，因此，今年國中會考英語聽力測驗將暫停施測。

教育部國教署署長彭富源說明，目前對於試場維持通風的防疫措施，參考中央氣象局2015年至2019年於5月期間溫度資料顯示，其最高溫度曾超出攝氏35 度，全國平均溫度為攝氏30.3至33.1度區間，為同時確保試場通風以及降低室內溫度，並降低考生及試務人員在室內全面配戴口罩的不舒適，教育部與多單位協商，決議未來考試試場冷氣全面開放，並開啟試場前門、後門(因試務工作考量，於考試開始五分鐘後開啟後門，考試結束五分鐘前關閉後門)，試場所有窗戶，以每扇窗各開啟約10公分(約一個拳頭寬)為原則，確保試場通風良好，並能維持適當之室內溫度。

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▲教育部規定試場通風防疫措施。（圖／教育部提供）

彭富源也說，依據集會規定，所有人員進入考場前也必須配合量測體溫，經量測後，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測。如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試。為確保「備用試場」通風並維持適當之室內溫度，其通風方式比照一般試場之作法，惟為確保備用試場之防疫作為與考生及試務人員安全，每間備用試場以安排五位考生為上限，並拉開座位間距，確保考生權益與健康安全。

另外，為維持試場通風規劃，採取開啟冷氣並開啟門窗之作法，恐發生國中會考進行英文聽力測驗之干擾，影響測驗公平性問題，因此，今年國中會考英語聽力測驗將暫停施測。

教育部依據中央流行疫情指揮中心建議，對於將舉行的四技二專暨二技統測及國中會考，採取高規格防疫措施，並以維護考生權益、維持考試公平、保護考生及試務人員健康為原則，維持試場通風之相關防疫作為，仍將報請中央流行疫情指揮中心備查。

教育部再次提醒考生，在這段期間請避免出入人潮擁擠的地方，隨時關注自己的健康狀態，安心準備應試，才能有最好的表現。