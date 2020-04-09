國中會考考生沒戴口罩、沒量體溫　教育部：禁入考場「該科不計分」

▲沒有戴口罩、不願意配合測量體溫的考生，將無法進入考場大門。（圖／記者許展溢攝）

記者林妤柔／綜合報導

109年國中教育會考將在5月16、17日登場，全國今年18考區，總報名人數20萬9,045人。教育部今開記者會表示，沒有戴口罩、不願意配合測量體溫的考生，將無法進入考場大門；應試時拒絕配帶口罩且不聽勸者，則該科不予計分。

依目前中央流行疫情指揮中心之建議，由教育部提供口罩給所有考生（考試日每日1片），並由學校或試務單位先行配發給考生，當考生進入考場及試場時應佩戴口罩，如經勸導或處置仍不佩戴口罩，禁止進入考場及試場。

請繼續往下閱讀...

各節考試期間，考生於試場內應全程佩戴口罩，考生拒絕佩戴且經勸導不聽者，依試場規則及違規處理要點處理(該科不予計分(等級、級分))。其他考場及試場內防疫規範，依據「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引：社交距離注意事項其相關規範，例如：考試當日之用餐時間或休息時間之交談，應符合社交距離，室外1公尺、室內1.5公尺，除用餐時，其餘時間仍請持續佩戴口罩。

教育部強調，口罩將在24號之後陸續寄送到學校給學生，由於口罩為政府提撥，沒有所謂的補領措施，務必請學生攜帶口罩。沒有戴口罩、不願意配合測量體溫的考生都無法進入考場大門。基本上，應試時口罩沒有強制要醫療用口罩，原則上可用各型式口罩，需全程配戴。