會考、統測考生需全程戴口罩！教育部祭「8準則」防疫...今年不開放陪考

▲教育部今公布會考施行辦法。（圖／記者崔至雲攝）

記者林妤柔／綜合報導

四技二專暨二技統一入學測驗及國中教育會考即將分別於5月2、3日及5月16、17日進行，為因應「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19，武漢肺炎)」，教育部依據中央流行疫情指揮中心建議，對於將舉行的四技二專暨二技統一入學測驗及國中教育會考，採取高規格防疫措施，並以維護考生權益、維持考試公平、保護考生及試務人員健康為原則，主要防疫措施包括：考場人員全面配戴口罩、量測體溫、不開放陪考、維持試場通風並加強消毒、管制考場進出場動線、掌握居家隔離或居家檢疫考生名單並保障該考生考試權益等，具體說明如下。

一、考場人員全面配戴口罩

依目前中央流行疫情指揮中心之建議，由教育部提供口罩給所有考生(考試日每日1片)，並由學校或試務單位先行配發給考生，當考生進入考場及試場時應佩戴口罩，如經勸導或處置仍不佩戴口罩，禁止進入考場及試場。各節考試期間，考生於試場內應全程佩戴口罩，考生拒絕佩戴且經勸導不聽者，依試場規則及違規處理要點處理(該科不予計分(等級、級分))。其他考場及試場內防疫規範，依據「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引：社交距離注意事項其相關規範，例如：考試當日之用餐時間或休息時間之交談，應符合社交距離，室外1公尺、室內1.5公尺，除用餐時，其餘時間仍請持續佩戴口罩。

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二、進入考場前，全面量測體溫

依據「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引：公眾集會規定，所有人員進入考場前也必須配合量測體溫，未量測體溫者一律不得進入考場及試場。經量測後，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測。如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試，以確保考生權益；為避免考場入口處量測體溫造成人潮聚集，所有考場皆使用紅外線熱像儀進行初步體溫之量測。

三、不開放陪考，由學校組成考生服務隊

為避免人潮群聚，考場不開放考生親友進入考場陪考，將由考場承辦學校及考生就讀學校組成「考生服務隊」，以協助考生於考場所需之服務與協助，考生服務隊由學校掌握成員之旅遊史及健康情況，進入考場前仍應配合相關防疫事項。如考生因身心障礙、重大傷病或突發傷病申請應考服務者，家長於考試前得向各考(分)區試務會申請陪考服務並獲同意者，始得進入考場。

四、維持各試場及休息區通風並加強消毒

依據「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引：公眾集會規定，各試場及休息區均會維持通風良好，提高試場及休息區之環境消毒頻率，並提供手部清潔等防疫物資，以供考生及考場人員使用，維持個人手部清潔。

五、管制考場進出場動線

依據「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引：社交距離注意事項，請各考場預先規劃考生進場、出場及考場內部移動動線，應符合社交距離，室外1公尺、室內1.5公尺，並做好標示及引導管制作為，以避免人潮聚集，考生務必配合考場規劃的動線移動，以保持適當社交距離，落實防疫工作。

六、確保整體考生應試健康與安全

教育部及試務單位為確保整體考生應試健康及安全，已建立各項大型考試與中央流行疫情指揮中心等相關單位勾稽居家隔離及檢疫等考生資料機制，在考試前掌握配合居家隔離及檢疫等考生名單，並在考試前由試務單位主動通知各該考生不要參加考試。

七、保障配合居家隔離、居家檢疫考生考試權益

依據「具感染風險民眾追蹤管理機制」規定，在考試期間居家隔離及居家檢疫等考生，因配合防疫而無法應試者進行補行考試的機會，參加補考考生，採外加名額方式，不影響其他考生權益。目前四技二專暨二技統一入學測驗補考日期初步規劃於5月23、24日舉行；國中教育會考補考日期初步規劃於5月30、31日舉行，惟實際補考日期屆時將視疫情情況與發展進行確認。

八、四技二專暨二技統一入學測驗及國中教育會考因應防疫的詳細應變措施，目前由試務單位進行各種狀況的推演與模擬，並將與中央流行疫情指揮中心共同研商，以落實「維護考生權益、維持考試公平、保護考生及試務人員健康」之原則，針對因應防疫的試場規則將於考試日兩週前公布。

教育部、國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心、財團法人技專校院入學測驗中心將共同關注疫情變化，並配合中央流行疫情指揮中心防疫作業調整防疫措施，為使考試順利進行，請各考生及家長務必配合相關措施。

教育部特別提醒考生，在這段期間避免出入人潮擁擠的地方，隨時關注自己的健康狀態，安心準備應試，才能有最好的表現。