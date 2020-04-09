20.9萬考生注意！國中會考5/16、17登場　明寄發准考證

▲國中會考5月16日、17日登場。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

109年國中教育會考不受疫情影響，將於5月16日、17日舉行，全國今年18考區，總報名人數20萬9,045人，准考證也將在今（10日）寄發，集體報名的國中應屆畢業生由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。

教育部及全國試務會提醒，准考證請詳細檢查並妥善保管，如有錯誤須於4月13日、14日申請更正，集體報名考生向就讀國中申請，個別報名考生則向考區試務會申請；如有毀損或遺失，考生於考試當日攜帶身分證件及與報名時同式2吋相片1張，向各考場試務中心申請補發。

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全國試務會表示，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生可依需求申請考試服務，包含試題本別、作答方式、試場安排、輔具等項目。國中教育會考網站「特殊考生應考相關」頁面，已建置各項考生應試程序及注意事項等內容可供參考。

教育部指出，國中會考依據國小及國中學生成績評量準則辦理，是國中學習階段的總結性評量，由專業評量機構負責命題、組卷、閱卷與計分。透過會考可瞭解學生的學習品質，因此無論是否需要以國中教育會考成績做為高中、高職或五專的入學使用，全體國中應屆畢業生均應參加會考。