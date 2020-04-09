　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20.9萬考生注意！國中會考5/16、17登場　明寄發准考證

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲國中會考5月16日、17日登場。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

109年國中教育會考不受疫情影響，將於5月16日、17日舉行，全國今年18考區，總報名人數20萬9,045人，准考證也將在今（10日）寄發，集體報名的國中應屆畢業生由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。

教育部及全國試務會提醒，准考證請詳細檢查並妥善保管，如有錯誤須於4月13日、14日申請更正，集體報名考生向就讀國中申請，個別報名考生則向考區試務會申請；如有毀損或遺失，考生於考試當日攜帶身分證件及與報名時同式2吋相片1張，向各考場試務中心申請補發。

請繼續往下閱讀...

全國試務會表示，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生可依需求申請考試服務，包含試題本別、作答方式、試場安排、輔具等項目。國中教育會考網站「特殊考生應考相關」頁面，已建置各項考生應試程序及注意事項等內容可供參考。

教育部指出，國中會考依據國小及國中學生成績評量準則辦理，是國中學習階段的總結性評量，由專業評量機構負責命題、組卷、閱卷與計分。透過會考可瞭解學生的學習品質，因此無論是否需要以國中教育會考成績做為高中、高職或五專的入學使用，全體國中應屆畢業生均應參加會考。

ET快訊
台灣長期照顧譚德塞家鄉！3月才幫衣索比亞交換生解決145萬醫
譚德塞扯台灣「種族歧視黑人」　阿滴173字罕見暴怒：到底在公
北市知名酒店女公關傳確診　公司大消毒…宣布店休至4/22
新車50萬元有找！TOYOTA微型車粉色特仕版　增添四驅+環
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

240家藥局提出「停止販售口罩」　藥師公會曝原因！

疫情中的大確幸！12元買衛生紙中千萬特別獎　財神衝台南現場曝

口罩14天9片登場！台南清晨現人龍：同樣排隊卻有厚厚一包...更有安全感

「清晨6點就來排」民眾搶買9片不分單雙號　藥局3片5片沒賣完今一起賣

直擊／北市酒店女確診！衛生局衝現場疫調　驚見30便服妹陪50酒客狂歡

第3輪口罩實名制上路！彰化「百米人龍」再現　大馬路旁排隊險象環生　

鄭麗君寫4千字長文談藝文紓困：「距離」不會將我們離散

避免群聚！「碧潭、十分4知名景點」裝監視器掌握人潮現況

防疫作戰！北市高中職以下校園　即日起不分平、假日全面禁止開放

超商依然不用排！3分鐘9片口罩到手　口罩實名制2.0第三輪開放領取

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

氣炸鍋「蒸口罩」差點燒立法院 葉毓蘭糗認：對不起理化老師...

240家藥局提出「停止販售口罩」　藥師公會曝原因！

疫情中的大確幸！12元買衛生紙中千萬特別獎　財神衝台南現場曝

口罩14天9片登場！台南清晨現人龍：同樣排隊卻有厚厚一包...更有安全感

「清晨6點就來排」民眾搶買9片不分單雙號　藥局3片5片沒賣完今一起賣

直擊／北市酒店女確診！衛生局衝現場疫調　驚見30便服妹陪50酒客狂歡

第3輪口罩實名制上路！彰化「百米人龍」再現　大馬路旁排隊險象環生　

鄭麗君寫4千字長文談藝文紓困：「距離」不會將我們離散

避免群聚！「碧潭、十分4知名景點」裝監視器掌握人潮現況

防疫作戰！北市高中職以下校園　即日起不分平、假日全面禁止開放

超商依然不用排！3分鐘9片口罩到手　口罩實名制2.0第三輪開放領取

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

生活熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

領口罩「3個都沒耳帶」　網狂賀：這超好戴

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

開放寄口罩　中華郵政：111個國家地區拒收

4月還有冷氣團！暴冷10°C時間曝

全球22廠搶著要「台灣快篩試劑」

網爆盜版末日「2論壇也GG」官方信曝光

感染源不明本土個案再+1　這4案都在調查中

鋒面周末報到全台變天　冷氣團接力最低溫10度時間曝光

高雄妹搖晃炸馬桶！夜店尋人：終身0元

口罩戴到破皮...醫護「貼人工皮」繼續堅守！壓痕照曝光

「換下機油都去哪？」　網揭密：很好賺

金芭黎台商至今仍住負壓病房！

更多熱門

相關新聞

台積電捐100台熱像儀　統測、會考、指考71考場受惠

台積電捐100台熱像儀　統測、會考、指考71考場受惠

新冠肺炎疫情不斷影響全球，為防範病毒，台積電捐贈100台熱像儀，未來將用於四技二專統測、國中會考和大學指考考場。對此，教育部長潘文忠今（8日）主持部務會報持特別感謝台積電，並表示未來將以每間分區學校1台、超過50個試場（教室）增配1台為原則分配。

考生可線上祈福　擲聖杯、解籤詩

考生可線上祈福　擲聖杯、解籤詩

四技「申請入學」一階篩選出爐　通過率48.33％

四技「申請入學」一階篩選出爐　通過率48.33％

台大公衛系成疫情黑馬1314人報考

台大公衛系成疫情黑馬1314人報考

109學年個人申請7.1萬人過一階

109學年個人申請7.1萬人過一階

關鍵字：

考生國中會考准考證

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　執行署下重招了

領口罩「3個都沒耳帶」　網狂賀：這超好戴

酒店公關驚傳是確診案例　北市府要求酒店進行大消毒

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

美議員提案　同時出現兩個中國

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面