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段宜康開第一槍　點名國防部長嚴德發「該辭職就辭職」

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▲前立委段宜康。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲前立委段宜康。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

敦睦艦隊磐石鑑兩日共爆出24人感染新冠肺炎，引發各界譁然，總統蔡英文發聲明認為國防部應徹底檢討，而海軍司令部副司令梅家樹則在事發後皆出席中央流行疫情指揮中心記者會，甚至鞠躬道歉，民間聲討究責國防部的聲浪漸起，民進黨前立委段宜康今天開了第一槍，點名國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光等長官「該辭職就辭職」。

敦睦艦隊18日開始爆出船員確診後，梅家樹連三日出席指揮中心記者會，並在19日表示，敦睦艦隊這次任務期間防疫工作沒有做好，造成人員感染新冠肺炎，因此他現場就鞠躬道歉，致上對社會大眾最大的歉意。但記者會中，並無更高階將領或國防部官員出席或為此負責，引發外界撻伐。

對此，段宜康認為，「國防部長嚴德發、海軍出身的參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌該辭職就辭職，該撤換就撤換」。段宜康也痛批軍方只叫梅家樹出面道歉，「是想拿塑膠臉盆擋子彈嗎！」

蔡英文20日的臉書發文中提到，此次事件攸關國內的疫情控管，及國人對國軍的信任，因此她已召集嚴德發、衛福部部長陳時中，和國防、國安及防疫相關單位開會，針對敦睦艦隊後續調查檢討做出指示。文中蔡英文雖未直接究責國防部，但也以「誠實以對 是我對國防部下達的最高原則」為題發出2點聲明：

第一，國防部務必配合指揮中心疫調，更要在最短時間內完成內部調查，在執行任務的前、中、後是否有所疏失，該檢討的就檢討，該咎責的也不能迴避，公開向社會完整說明，才能讓國人釋疑；第二則是，這次敦睦艦隊是執行戰訓任務，參與任務的官兵都已經集中檢疫，不論確診與否、症狀為何，國家有責任給予最好的照顧。請國軍弟兄姊妹不要擔心，也請各位配合疫調與檢疫措施，共同守護我們的家園。

蔡英文強調，已要求國防部及其他政府機關，「不要隱匿」是這次面對疫情最重要的態度。問題已經發生，承擔責任，全力解決，才符合人民對政府的期待。

而立委李貴敏20日質詢國防部副部長張哲平時，本次敦睦出訪未如外傳，跟外交部沒關係？「外交部都不管？」張哲平表示，敦睦艦隊出訪權責在海軍司令部，相關計畫由國防部核備，沒有報到外交部，也沒有報到中央疫情指揮中心。

立委溫玉霞則質疑，靠岸後官兵只有在船上隔離6天，為什麼不是下船後還要再隔離14天？張哲平回應，是比照農委會漁業署頒布漁船、貨船入境規定，只要在最後一個停留點，航行超過30天到達國內，填報健康史就能入境，至於停6天是因為3月9號離開帛琉，到台灣才9日不符合規定，因此再停6天，經過量體溫等檢查後，才讓他們下船。

此外，網友對這次軍方處理疫情的態度也相當不滿。有人認為國防部警覺性不足，造成防疫破口；也有人認為國防部隱匿實情，明明才稱船員全程配戴口罩，卻被發現參加活動時根本不是這麼回事，完全自打臉；更有人質疑「敦親是必要行程嗎？全球疫情如此，真的有必要去其他國家敦親？」

▲段宜康痛批軍方處理敦睦艦隊的態度。（圖／翻攝段宜康臉書）

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