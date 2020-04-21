N95壓鼻12小時！美女醫臉留「英雄印記」：受不了就貼膠帶　萬名網友好心疼

▲第一線醫護人員不僅口罩戴整天，還得穿著全身防護衣。（圖／截自粉專《布農Doc 田知學》）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（20）日宣布，目前台灣確診新冠肺炎人數達422例，非本土案例為367例，占比86.9%，另有6人不幸死亡。近日爆出敦睦遠訓支隊24人感染，讓第一線防疫人員疲於奔命、漏夜採檢，此外第一線醫護也很辛苦，美女急診醫師田知學就PO文分享「N95鼻」，讓萬名網友看得心疼喊：「英雄印記」。

急診醫師田知學昨日在粉專《布農Doc 田知學》分享「N95鼻」，指出上完12小時的急診班後，臉上留下被N95口罩緊貼的印痕，「有點痠痛、刺刺的，還可以忍受；受不了的時候就貼膠帶。指揮中心發什麼口罩、我們就戴什麼。」

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田知學坦言，「每一種N95都有它讓人不舒服的地方。不過大家統一的不舒服就是『悶』。有些N95可以把鼻樑壓到紅腫、甚至瘀青。」她除了為第一線堅守崗位的防疫、醫護人員打氣，也呼籲大家「也為醫護照顧好自己喔！」

發文短短15小時按讚已破萬，網友紛紛心疼地說：辛苦所有的醫療人員，田醫師永遠都是最漂亮的，謝謝所有的白衣天使「辛苦您們向您們致敬」「N95壓到鼻樑真的好痛」「謝謝您們的犧牲奉獻～我們也會好好防疫！」「英雄的印記，謝謝您！！」「辛苦各位防疫人員為台灣的付出，這就是責任，這就是『愛』」。