國防部又被打臉！民進黨立委曝照「檢疫車曾進入台中一中」

▲根據校方提供紀錄，軍方車輛確實曾進入台中一中校園。（圖／校方提供）



記者林銘翰／台北報導

敦睦艦隊磐石艦傳出群聚感染，軍方18日緊急召回艦上官兵集中檢疫隔離，卻傳出台中集結點選在人潮眾多的台中一中校門，軍方防疫車未知會校方更直衝校園內。對此，民進黨立委黃國書21日出示相關照片，再度打臉國防部宣稱「只是進去迴轉」的說法，要求國防部針對相關人員提出懲處名單。

敦睦艦隊官兵已有24人確診武漢肺炎，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢、隔離檢疫，集合地點竟選在人潮眾多、緊鄰商圈的台中一中校門旁為集合處，防疫車輛更在未告知校方的狀況下，一度闖入校園。

民進黨立委黃國書、張廖萬堅、何欣純21日上午召開「扯！到中一中集合檢疫！國防部有事嗎？」記者會，質疑國防部是誰下達在台中一中集合的指令、有無取得教育單位與台中市政府的同意，以及為何做出如此離譜的決策。

▲黃國書、張廖萬堅、何欣純召開「扯！到中一中集合檢疫！國防部有事嗎？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



黃國書表示，國防部昨天在第一時間宣稱，檢疫車輛只在校門口、沒有進入校園，但他後來找到照片，證明軍方檢疫車開進校園內，國防部才馬上改口稱「車輛只是進去迴轉、馬上會離開」。

黃國書說，根據台中一中記錄的完整過程，軍方車輛在18日下午1時55分突然要進校園，還告知校安人員說是奉上級指示，要量測敦睦艦隊召回官兵，校安人員非常錯愕，請示值班聯絡官與相關主管人員查證後，均無接獲相關訊息，才請檢疫車輛離開車輛，並要求受檢人員不得進入校園，質疑「為何國防部第一時間要說謊」。

黃國書指出，經過軍方請示上級後，直到下午2時9分檢疫車才離開學校，但2時45分又有軍用吉普車再度出現在校門口，宣稱要引導巴士接送檢疫人員，證明國防部一開始就將台中一中校園作為官兵檢疫的集合地點，並且在這裡接送人員，證據非常清楚。

▲根據校方提供紀錄，軍方車輛確實曾進入台中一中校園。（圖／校方提供）

張廖萬堅表示，國防部提供的資料，有大量召回官兵地點都選在中小學的校門口，軍方還宣稱是為了避免造成地方恐慌，因此沒有告知地方政府與校方，結果反而讓事情曝光後引起更大恐慌。

張廖萬堅質疑，這次被召回的700多位官兵都是非常可能被染疫的人員，且依照規定任何從國外回國的人都一定要搭檢疫車輛，但國防部只要求避免搭乘大眾運輸工具，讓他直言「這不是開玩笑嗎」，根本與中央流行疫情指揮中心的防疫措施背道而馳。

何欣純也說，從這一連串的事件看起來，國防部的誠實文化值得存疑，儘管總統蔡英文要求國防部誠實面對，但以台中一中這整件事的後續看起來，國防部還是沒有誠實的文化。她指出，根據海軍艦指部發布的3項召回原則，包括離戶籍地最近、不影響交通、公園與學校等空曠地（不進學校），但台中一中等召回地點，都不符合召回原則。

何欣純說，光是口頭上的召回原則，就發現國防部根本沒有知會指揮中心，質問國防部、海軍要不要檢討。此外，對於為何有如此不妥適、引起社會恐慌的決定，她要求國防部與海軍給社會大眾一個交代，「最重要的是究責，該處分就明快處分」。

▲根據校方提供紀錄，軍方車輛確實曾進入台中一中校園。（圖／校方提供）

教育部國教署專門委員詹雅惠表示，國教署確實沒有接到任何通知，台中一中屬於台中市政府的轄管學校，經國教署聯繫中市府教育局後，也確定沒有接到相關通知。

詹雅惠說，在防疫期間，維護師生安全、避免群聚感染是國教署的最高指導原則，台中市教育局也在3月19起發布校園暫停對外開放，國教署會持續跟台中市教育局密切聯繫，遵照指揮中心各項指示，維護師生安全。

黃國書要求，國防部應該誠實面對，把整件事件說明清楚，解答社會大眾的疑慮，「不要再編造其他說詞掩飾錯誤行為」，同時針對做出錯誤決策的長官、相關人員提出失職懲處名單。

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