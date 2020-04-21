民眾搶買醫療險「怕肺炎保障不夠」！保險專家：準備2張就好　未必要買防疫保單

▲新冠肺炎疫情提高民眾防疫警覺，也增加投保健康保險的意願。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，台灣民眾逐漸正視健康保障缺口，加上保險公司趁勢開發「防疫保單」影響，壽險業今年前3月醫療險新契約保費呈現「正成長」，保費收入年增8.3%，突破107億元創新高。不過保險專家提醒，民眾要加買醫療險前，務必先了解自身是否有需求，適當就好；若超買單一險種的保單，除了超乎財務預算之外，獲得的保障也不是全方位。

根據壽險公會統計資料指出，壽險業2020年首季總保費收入7832.24億元，年減10.1%，其中，初年度保費（新契約保費）收入2170.13億元，年減37.7%；端看不同險種，傳統型壽險保費跌最慘，年減達41.7%；其次為投資型壽險，年減39.4%；再來是傳統型年金險，年減28.9%。

保費收入一片慘淡的情況下，唯獨健康險（醫療險）呈現正成長，保費收入年增8.3%，突破107億元創新高。保險業者向《ETtoday新聞雲》記者透露，由於新冠肺炎疫情衝擊，喚起多數民眾關心自身的保障缺口，再加上不少壽險公司針對法定傳染疾病取消30日等待期，更推出「現買現保障」、也就是「確診肺炎即理賠」的防疫保單，提升討論度而表現成長。

▲台灣實施全民健保制度後，健康險市場並未因此受影響而衰退，反而呈現穩定成長的趨勢。（圖／pixabay）

取消法定傳染病30天等待期的壽險業者，目前有國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、三商美邦人壽、英國保誠人壽以及元大人壽，其中，國泰人壽有10張現售住院醫療險保單、中國人壽9張、南山人壽有17張醫療險、新光人壽有15張住院醫療、手術醫療及實支實付醫療等、三商美邦人壽6張住院醫療保險、英國保誠人壽10張醫療險、元大人壽10張醫療商品，共77張保單。

另外像是國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽等針對新冠肺炎相繼推出防疫保單，以定期住院醫療日額險為主，保障內容為若因罹患新冠肺炎而住院治療，依保單條件額外給付1至5倍住院日額保險金，或確診治療相關保險金等。

不過，保險專家認為，對一般民眾而言，醫療險僅需準備2至3張保單就夠，且應以實支實付醫療險、終身醫療險為優先，支應住院相關費用，最後再視情況補足定期醫療險，因此防疫保單未必需要。而民眾要注意的觀念是，「最大的風險不是醫療費用，而是生病時或身故後，沒辦法工作所造成的經濟損失。」

也就是說，民眾如果醫療保障額度已充足，則可利用額外預算加買其他險種保障。專家提醒，除了一般的醫療險，也可檢視保障範圍補足失能險，或是加強針對身故或失能的壽險，例如罹患新冠肺炎造成永久性嗅覺喪失或鼻部失能，可依失能等級11級理賠一次性保險金；若不幸身故，也有壽險保險金照顧家人。