紓困條例修法今表決拚三讀　柯建銘：最快5／8通過特別預算案

▲民進黨團總召柯建銘（左）、幹事長鄭運鵬（右）。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃20日召集朝野協商紓困特別條例修正草案，會中達成共識，包括追加預算規模、是否排富發放現金等爭議條文，送交21日院會表決處理，最快24日就能邀請行政院長蘇貞昌到立法院報告特別預算與備詢。民進黨團總召柯建銘21日上午受訪時表示，特別條例若能在今天三讀通過，最快可以在5月8日通過1500億元追加的特別預算，「希望一切都能順利」。

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院會日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元提高為2100億元，全案後續送立法院審查。

游錫堃20日召集朝野協商，協商結論指出，各黨團同意21日立法院會處理，先進行廣泛討論，各黨團推派3人輪流發言；逐條討論時，保留條文依時代力量黨團、台灣民眾黨團各推派1人，國民黨團、民進黨團各推派2人輪流發言；發言完畢後，隨即進行處理。各黨團也同意，草案三讀通過後，不提出復議。

此外，各黨團也同意，行政院如果在23日通過追加特別預算案、並送到立法院後，將列入24日立法院會報告事項，同日將邀請蘇貞昌、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告並備詢。

柯建銘21日上午受訪時表示，現在大家常說要保持社交距離，但也要考慮政治距離，在全民大團結的時刻，大家應該降低所有政治操作，「國民黨只是為了反對而反對，到目前為止都是政治操作」，國民黨團所提的1000億就是大撒幣的觀念，歷經總共五次的朝野協商，到現在卻還沒有講出具體做法。

柯建銘指出，一個在野黨要重新站起來，對於重大政策要有十足的準備，根據國民黨所提的版本第11條，要留一定的比例給縣市政府統籌分配，「這什麼概念我看不懂，這只是在搶錢、做人情」，統籌分配是中央處理、地方要一起合作，國民黨完全不負責任地在做政治操作。

柯建銘呼籲，社交距離要保持，政治距離也要保持，如果這個時候為了反對而反對、去做杯葛，只是讓人民覺得國民黨與惡的距離更近而已。

至於特別預算最快何時可以通過，柯建銘則表示，如果特別條例在今天可以順利通過，最快24日可以邀請蘇貞昌赴立法院針對特別預算案報告與備詢，備詢後下週交付財政委員會審查，之後再由游錫堃召集朝野協商，最快5月8日可以通過1500億元追加的特別預算，「希望一切都能順利」。

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