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加碼1.7億！美廉社第二波振興券來了　到4大品牌用餐還享8折起優惠

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▲▼美廉社發放第二波振興折價券。（圖／業者提供）

▲美廉社發放第二波振興折價券。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

繼首波20萬本振興券全數發光後，美廉社今（21）日宣布第二波振興券來了，這次加碼1.7億，針對會員再送出15萬本，每本共可折抵1185元，就是要讓民眾紓困更有感，並邀請三商餐飲旗下4品牌一同響應優惠，包括三商巧福、福勝亭、鮮五丼及品川蘭通通都有，只要消費滿200元即可享8折至85折優惠。

美廉社宣布將於4月23日起開始發放第二波振興券，每本共可折抵1185元，超過150種品項可折抵使用，每張面額10至60元不等，每本內含2張現金折價券，14張商品折價券及8組GO美廉100元網購折價序號。凡會員不限金額過卡即可獲得1本，使用期限至5月18日止，全台728家門市數量有限，發完為止。

這次三商餐飲旗下4品牌也一同響應優惠，包括到三商巧福、品川蘭消費滿200元可享85折，福勝亭、鮮五丼滿200元則有8折優惠，共有260家加入優惠，提醒三商巧福西螺南站門市、西螺北站門市、古坑門市不參與此活動。

美廉社表示首波振興券兌換率高達8成，並以現金折價券最多人兌換超過5成，民眾最愛品項包括冷凍、飲品、泡麵、罐頭等以能存放的食品類為主，而在商品折價券部分，兌換前3名分別是衛生紙、牛奶及蛋，可以看出民眾以即食即飲的民生必需品為兌換目標。

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