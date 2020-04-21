偶遇老鄉才知有「類包機」　陸配吊車尾報名成功：感謝政府

▲吊車尾報名上4月21日類包機返台的陸配，自行準備防護服於機場辦理登機。（圖／滯留湖北民眾提供）

記者陳政錄／台北報導

第二批湖北「類包機」預訂稍晚19時50分，將再有一架次從上海浦東機場起飛，接返約230位滯留湖北台灣人。值得注意的是，有位滯留武漢近3個月的陸配，由於先前忙於照顧父母，不只未向政府聯繫，也沒有被「註記管制」，直到前天才知道有類包機能返台，緊急聯繫海基會吊車尾報名成功，可以說是今晚「最後一名」的旅客。

據了解，為接返滯留民眾，海基會於武漢8日解除封城後，於10日公布再次協調中華航空4月20、21日晚兩架次，上海浦東飛台灣桃園的指定航班（類包機），供民眾報名和前往搭乘。依照陸委會上週四說法，兩架次各約230人，共460名額已報名完畢，海基會將逐一確認，並視民眾需求動態調整。

▲滯留湖北台灣人，稍早已抵達機場辦理登機手續。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

該陸配年約30多歲，她向《ETtoday新聞雲》表示，自己嫁到台灣多年，已在台灣取得身分，自己是在去年12月，前往大陸河南幫助妹妹處理家事，而後在今年過年前前往武漢，照顧有白血病等慢性病的雙親，並計畫度過春節。

不料，隨新冠肺炎疫情爆發，武漢市自1月23日封城後，她一留就是將近3個月，期間僅透過手機與在台灣的丈夫、孩子聯繫，且由於最早2月3日、3月10日兩批專案包機時，自己忙於照顧父母還無法回家，也沒有向海基會、台商協會等方面反應、登記返台需求，因此成為了「註記管制」之外的滯留湖北人員。

到3月29、30日，政府拍板第一批類包機時，由於武漢尚處封城，該名陸配無法搭乘。後來，生活單純的她，也「認份」的繼續留在武漢，直到前天碰到居住在同一社區，也嫁到台灣的「老鄉」時，才發現自己錯過了今晚第二批類包機的報名訊息。

▲ 武漢1月23日到4月8日封城期間，人員出入受到管制。（圖／路透社）

隨後，她趕緊加入湖北台灣人返鄉自救會等群組，並在成員建議下，仍選擇先向海基會反映，而非自行搭機返台，最後考量或許不一定有第五批包機，且海基會也在最後一刻准許她完成報名下，成為今晚最後一名旅客。

據她的同鄉轉述，確認自己吊車尾報命成功，並在稍早拿到登機牌後，該名陸配開心的表示，終於能夠回家，不然差點就「悶出神經病來了」，衷心感謝台灣政府和各方的協助。

據了解，今晚類包機預定19時50分起飛，21時50分返抵桃園，落地後先進機棚檢疫，並分送至檢疫所進行14天隔離，具體人數將在起飛前確定，目前民眾已陸續完成登機辦理。

在昨晚率先返台的類包機中，共搭載231名旅客，其中一人發燒，加上有一孩童有咳嗽、嘔吐等身體不適情況，已送隔離病房觀察，其餘人員則送往新竹、湖口等檢疫所安置。

至於註記管制方面，是2月底時台灣方面基於防疫考量，為確保滯留湖北台灣人士均係搭乘「專案包機」等，符合我醫護人員檢疫標準下的渠道返台，按照登記返台人員名單對他們進行註記，這些人也因此無法自行「突破封鎖」，到大陸其他城市搭機。

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