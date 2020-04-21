　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

偶遇老鄉才知有「類包機」　陸配吊車尾報名成功：感謝政府

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸配吊車尾報名上4月21日類包機返台。（圖／滯留湖北民眾提供）

▲吊車尾報名上4月21日類包機返台的陸配，自行準備防護服於機場辦理登機。（圖／滯留湖北民眾提供）

記者陳政錄／台北報導

第二批湖北「類包機」預訂稍晚19時50分，將再有一架次從上海浦東機場起飛，接返約230位滯留湖北台灣人。值得注意的是，有位滯留武漢近3個月的陸配，由於先前忙於照顧父母，不只未向政府聯繫，也沒有被「註記管制」，直到前天才知道有類包機能返台，緊急聯繫海基會吊車尾報名成功，可以說是今晚「最後一名」的旅客。

據了解，為接返滯留民眾，海基會於武漢8日解除封城後，於10日公布再次協調中華航空4月20、21日晚兩架次，上海浦東飛台灣桃園的指定航班（類包機），供民眾報名和前往搭乘。依照陸委會上週四說法，兩架次各約230人，共460名額已報名完畢，海基會將逐一確認，並視民眾需求動態調整。

▲▼滯留湖北台灣人搭乘4月21日晚上類包機，抵達機場準備辦理登機。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲滯留湖北台灣人，稍早已抵達機場辦理登機手續。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

該陸配年約30多歲，她向《ETtoday新聞雲》表示，自己嫁到台灣多年，已在台灣取得身分，自己是在去年12月，前往大陸河南幫助妹妹處理家事，而後在今年過年前前往武漢，照顧有白血病等慢性病的雙親，並計畫度過春節。

不料，隨新冠肺炎疫情爆發，武漢市自1月23日封城後，她一留就是將近3個月，期間僅透過手機與在台灣的丈夫、孩子聯繫，且由於最早2月3日、3月10日兩批專案包機時，自己忙於照顧父母還無法回家，也沒有向海基會、台商協會等方面反應、登記返台需求，因此成為了「註記管制」之外的滯留湖北人員。

到3月29、30日，政府拍板第一批類包機時，由於武漢尚處封城，該名陸配無法搭乘。後來，生活單純的她，也「認份」的繼續留在武漢，直到前天碰到居住在同一社區，也嫁到台灣的「老鄉」時，才發現自己錯過了今晚第二批類包機的報名訊息。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲ 武漢1月23日到4月8日封城期間，人員出入受到管制。（圖／路透社）

隨後，她趕緊加入湖北台灣人返鄉自救會等群組，並在成員建議下，仍選擇先向海基會反映，而非自行搭機返台，最後考量或許不一定有第五批包機，且海基會也在最後一刻准許她完成報名下，成為今晚最後一名旅客。

據她的同鄉轉述，確認自己吊車尾報命成功，並在稍早拿到登機牌後，該名陸配開心的表示，終於能夠回家，不然差點就「悶出神經病來了」，衷心感謝台灣政府和各方的協助。

據了解，今晚類包機預定19時50分起飛，21時50分返抵桃園，落地後先進機棚檢疫，並分送至檢疫所進行14天隔離，具體人數將在起飛前確定，目前民眾已陸續完成登機辦理。

在昨晚率先返台的類包機中，共搭載231名旅客，其中一人發燒，加上有一孩童有咳嗽、嘔吐等身體不適情況，已送隔離病房觀察，其餘人員則送往新竹、湖口等檢疫所安置。

至於註記管制方面，是2月底時台灣方面基於防疫考量，為確保滯留湖北台灣人士均係搭乘「專案包機」等，符合我醫護人員檢疫標準下的渠道返台，按照登記返台人員名單對他們進行註記，這些人也因此無法自行「突破封鎖」，到大陸其他城市搭機。

►我該答應女友嗎？

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
明起降溫！雨連下3天「降雨2熱區曝」
磐石艦染疫！「懲處名單」國防部2030開記者會公布
Keanna控「謝和弦、莉婭誣告」　新北檢起訴結果出爐
收警示簡訊！她打1922爆罵1小時　怒留電話：我去過哪，明給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／今晚湖北類包機載229人　著防護服畫面曝「準備起飛」

偶遇老鄉才知有「類包機」　陸配吊車尾報名成功：感謝政府

5/1禁吃貓狗！　深圳嚴打吃野味...最高10萬舉報金

高鐵站員工染疫　發病前「連上3天班」…病毒驚人全擴散！　

民進黨籲「港府勿與民為敵」　朱鳳蓮：政治操弄香港事務不得人心

狼師「惡行起底」！少女們勇敢公開舉報…副校長：親一下說明師生關係好

工地砂石車倒沙…4個正玩耍幼童逃生不及　下秒遭「活埋」當場慘死！

1傳71！哈爾濱「超級毒后」感染鏈再擴大...竟出現跨省傳播

印度新規劍指中國投資　陸使館籲：停止歧視性作法

唯一列被列高風險地區　北京朝陽區4人確診釀聚集性疫情

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

快訊／今晚湖北類包機載229人　著防護服畫面曝「準備起飛」

偶遇老鄉才知有「類包機」　陸配吊車尾報名成功：感謝政府

5/1禁吃貓狗！　深圳嚴打吃野味...最高10萬舉報金

高鐵站員工染疫　發病前「連上3天班」…病毒驚人全擴散！　

民進黨籲「港府勿與民為敵」　朱鳳蓮：政治操弄香港事務不得人心

狼師「惡行起底」！少女們勇敢公開舉報…副校長：親一下說明師生關係好

工地砂石車倒沙…4個正玩耍幼童逃生不及　下秒遭「活埋」當場慘死！

1傳71！哈爾濱「超級毒后」感染鏈再擴大...竟出現跨省傳播

印度新規劍指中國投資　陸使館籲：停止歧視性作法

唯一列被列高風險地區　北京朝陽區4人確診釀聚集性疫情

快訊／今晚湖北類包機載229人　著防護服畫面曝「準備起飛」

國產署都更宅下個月開標　首賣北市精華區大面積房地「正隆天第」

Hublot 3只85萬錶微信開賣試水溫　不到一天賣光光　

蔡英文化身「魔法少女三軍統帥」！台灣漫畫家聯手創作排行第一名

未減速禮讓！公車與遊覽車擦撞　桃園萬壽路塞車數公里

不只捐口罩、消毒液　企業捐贈護目鏡！挺警一同抗疫

600萬遊客風險太高　德國慕尼黑啤酒節今年停辦！

唐從聖遭指「爆料元兇」告周刊2年換回清白！　陷低潮：人生被搞得烏煙瘴氣

中職／海軍染疫影響富邦5球員　自主管理14天不出賽

元大S＆P原油正2溢價逾270%　金管會示警：符合2條件仍有下市風險

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

大陸熱門新聞

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

留美女學生4次採檢陰性　竟傳染54人

待醫院67天抗疫！護理師見一片死寂

大陸找到新冠病毒「19個新突變」

他竟偽造「解除隔離書」…成功逃離又去旅遊！

美議員想向陸求償！耿爽：流感有叫美國賠嗎？

鍾南山：中國錯過大規模臨床研究機會

新冠病毒又現「19個新突變」！已經非常適應人體

撞破女員工偷情！他下秒跳窗「口鼻噴血」慘死

13歲男殺害10歲堂妹！殘忍棄屍灌木叢

超正姐妹花散步遇死劫！「豪車索命」家附近慘死

女嬰一出生自帶「新冠抗體」

工地砂石車倒沙…活埋4個正玩耍的幼童！

陸官媒：台灣防疫神話毀滅「先管好自己！」

更多熱門

相關新聞

快訊／國防部2030開記者會　公布敦睦艦懲處名單

快訊／國防部2030開記者會　公布敦睦艦懲處名單

關於敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國防部成為眾矢之的，但卻上為對外說明清楚，接連缺席早上的委員會質詢以及下午指揮中心記者會，據瞭解，為了週三要前往立法院進行專案報告，國防部長嚴德發21日傍晚也特別造訪民進黨總召柯建銘，而國防部目前最快則會在晚間20時30分召開記者會，公布懲處名單。

俄羅斯單日暴增5642例　累積病例突破5萬

俄羅斯單日暴增5642例　累積病例突破5萬

加碼1.7億！美廉社第二波振興券來了

加碼1.7億！美廉社第二波振興券來了

關鍵字：

新冠肺炎中國湖北台商滯留包機華航上海浦東類包機新冠武漢大陸戰疫台灣戰疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

即／黃偉哲：若大規模社區感染　就應採取封城措施

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面