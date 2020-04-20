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勞動節連假取消與否？韓國瑜喊話中央「儘速告知」：地方政府才能部署

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▲高雄市長韓國瑜主持應變指揮中心會議。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜主持應變指揮中心會議。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

因應新冠肺炎疫情，高雄市政府20日下午召開第一級第17次應變指揮中心會議，高雄市長韓國瑜在會後記者會特別提到，認為中央應盡速告知勞動節連續假期是否正常放假或需要調整，好讓地方政府儘速部署管制，此外，韓國瑜也對於中央在20日發布細胞簡訊一事表達感謝。

高雄市長韓國瑜20日主持應變指揮中心會議，會後針對近期軍艦群聚感染事件召開記者會，其中提到即將到來的勞動節連續假期。韓國瑜表示：「敦睦艦隊的14天管制檢疫時間剛好涵蓋到五一勞動節，要請中央流行疫情指揮中心來思考，五一勞動節要如何放假？是要比照往年還是會調整放假？要盡速告知，好讓地方政府部署。」

請繼續往下閱讀...

韓國瑜進一步說明，如果勞動節連假比照往年正常放假的話，大型的休閒娛樂區，高雄市政府會提早部署管制。最後，韓國瑜也針對19日向中央呼籲事項，包括向所有可能和確診患者接觸過的民眾發布細胞簡訊一事表達感謝。

▲高雄市衛生局再補充疫調地點，驚見旅館和牛排店。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市衛生局公布確診病例足跡。（圖／記者洪正達攝）

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