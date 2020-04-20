台中疫調足跡再增6點！市府：不理解國防部為何挑中一中當集合點

▲台中市衛生局長曾梓展（左）不解為何國防部選在校園外集合。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府20日傍晚再度召開記者會公布新增6處確診軍官接觸場所，其中最令人感到訝異的是，國防部在18日（上周六）中午緊急召回設籍台中市的30多名官兵，竟然選擇在台中一中圍牆外的人行道，台中一中緊鄰熱鬧的一中商圈，萬一這30多人當中再有人確診，後果不堪設想，恐引起台中大恐慌，衛生局長曾梓展也不解國防部為會選擇人潮眾多的地點集合？

台中市政府衛生局長曾梓展、新聞局長黃國瑋因應最新疫情發展，下午5點臨時舉行記者會，原本新聞稿只公布5個地點，包括手機夢工廠清水店、案38的梧棲祖父母家、清水區農會（ATM提款）、沙鹿區高登汽車修車廠、周媽媽韓式炸醬麵，後來，曾梓展認為台中一中的外面也納入，當場新增1處，變成6處。

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曾梓展表示，國防部在4月18日當天緊急召回官兵，集合時間是上午11點50分至12點，地點在面對台中一中校門的右手邊圍牆，有30多人，接駁的遊覽車停靠在雙十路，官兵報到後，帶隊走過去，他強調，並不是在校內集合，官兵也沒有進去校內，雖然其中1名28歲士官確診，但集合地點在人行道上，屬開放空間，如果要把馬路也匡列進去，也很奇怪，所以就沒有匡列。

但是下午記者會中，曾梓展被問到，既然其中有1名確診士官，為何還選擇在台中一中外面集合？當天是周末，一中商圈多數是年輕人逛街聚會地方，而遊覽車所停靠的雙十路上，又有台中體院，這30多人當中，雖然一檢陰性，但萬一再有人確診，後果難料，恐怕會引起台中人大恐慌。

曾說，目前這30多人全是一採陰，會再進行二採，而且該名士官也說，當天他直接去報到集合，沒有去逛一中商圈，他坦承也不理解國防部為何會選擇校園外面集合？

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