快訊／磐石艦確診官兵14日偷跑下船　直衝楠梓摩鐵「一待就是5小時」

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

因應新冠肺炎疫情，高雄市政府20日下午召開第一級第17次應變指揮中心會議，針對近日爆出軍艦群聚事件，國防部最初說明是15日全員下船，不過各縣市進行疫調後發現，有官兵在14日就下艦，狠狠打臉中央說法。而現在高雄市衛生局再進行深入疫調，更調查出有休假官兵在14日離艦後到摩鐵消費，甚至一待就是5個小時。

▲高雄市長韓國瑜主持應變指揮中心會議。（圖／記者洪正達攝）

請繼續往下閱讀...

停靠在高雄左營軍港的敦睦艦隊爆出群聚疫情，至今計有24名病例，各縣市陸續公布確診個案足跡，總計超過10縣市、90多處公共場所。國防部最初說明是15日全員下船，但是就在高雄市衛生局和台南市衛生局陸續進行疫調後，發現有官兵在14日就下艦到外頭消費，足跡包含附近超商及小吃店。

▲高雄市衛生局再補充疫調地點，驚見旅館和牛排店。（圖／記者洪正達攝）

事情爆發迄今已是第三天，高雄市政府在召開應變指揮中心會議後，衛生局也再公布第三波疫調名單，發現有確診官兵在14日下艦後，傍晚就跑到楠梓區某家汽車旅館消費，甚至一待就是5小時；另外也有一名確診官兵跑到連鎖牛排店享用晚餐。

▲▼高雄公布第二波確診官兵足跡。（圖／記者洪正達翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【相關新聞】

高雄8染疫官兵去過…好市多8點宣布封館「照樣排隊」現場曝光！



海軍8例確診在高雄！韓國瑜說重話「快給資料」：細胞簡訊公布744官兵足跡