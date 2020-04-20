歐洲最慘！西班牙確診破20萬人　位居世界第二僅次於美國

▲ 西班牙的全國封城令延長至5月9日。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

西班牙首都馬德里的衛生部在當地時間20日表示，境內的確診病患已經突破20萬人，從195,944例上升至200,210例，目前確診病例總數位居世界第二，僅次於美國，死亡數也從20,453人上升至20,852人。

截至20日中午，西班牙境內新增了1,426例確診病例，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，西班牙的確診病例超越了義大利的178,972例確診，成為歐洲受疫情影響最嚴重的國家。

根據《路透社》報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）16日向歐盟提議，希望可以設立一個約1.5兆歐元（約台幣49兆元）的補助款，以幫助受到新冠肺炎疫情嚴重影響的國家恢復經濟。

此外桑傑士18日表示，「西班牙已經擺脫最極端的時期，遏制疫情大流行的殘酷衝擊」，但將要求國會，持續實施封城令至5月9日，因為目前為止取得的防疫成果尚不夠充分且脆弱，不能毀於一次倉促的決定。