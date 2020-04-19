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海軍8例確診在高雄！韓國瑜說重話「快給資料」：細胞簡訊公布744官兵足跡

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記者許宥孺、洪正達／高雄報導

海軍敦睦艦隊至今共爆出24例新冠肺炎確診案例，其中高雄市就佔了8例，對此，高雄市政府19日下午召開應變指揮臨時會議，市長韓國瑜會後表示，此時此刻，是高雄市防疫最嚴厲的一刻，並呼籲中央應要將此次軍艦群聚疫情視為鑽石公主號般的國家級警訊。

敦睦艦（圖／中華民國海軍）

▲敦睦艦爆出群聚疫情。（圖／資料照）

▲高雄市政府19日下午召開應變指揮臨時會議。（圖／記者洪正達攝）

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▲高雄市政府19日下午召開應變指揮臨時會議。（圖／記者洪正達攝）

停靠在高雄左營軍港的敦睦艦隊爆出群聚疫情，至今已出現有24名病例，其中有8名個案住在高雄。市政府19日下午召開應變指揮臨時會議，由韓國瑜主持，會後再召開記者會。

「此時此刻，是高雄市防疫最嚴厲的一刻！」韓國瑜嚴肅地向中央喊話：「中央流行疫情指揮中心一定不能低估敦睦艦隊可能對疫情的影響，一定要把它列為像鑽石公主號般，國家級的位階警訊，包括要發布細胞簡訊，要讓所有附近的民眾了解這些740幾位官兵所到過的地點。

▲高雄市政府宣布緊急封閉7館來消毒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府據目前掌握資訊，宣布緊急封閉7場館來消毒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日表示，公布確診個案足跡史的話，只會徒增恐慌，會交由地方政府針對停留時間較長的地點公告，並做出處置。對此，高雄衛生局則認為中央應該給予相當的資訊，韓國瑜表示：「高雄市防疫指揮中心需要迫切了解，住在高雄市的100多位敦睦艦隊官兵名冊，以及滯留過的地點、去的商圈。」

▲高雄市政府19日下午召開應變指揮臨時會議。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市政府因應艦隊群聚疫情列出緊急防治重點 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜進一步指出，據目前掌握資訊，有7個大型百貨、賣場及郵局等，「高雄市政府會立即行動，馬上會通知賣場及百貨公司人員只准出、不准進，並呼籲所有的店員、櫃姐、顧客做好防疫的工作，從19日晚上十點多左右就要開始關閉，一直到20日晚上12點通報指揮中心之後，經過衛生局專業判定，再來決定星期二是否能繼續營業。」

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