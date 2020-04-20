台中增列6處確診海軍足跡點　市府完成消毒幸未有人匡列為接觸者

▲▼台中市衛生局長曾梓展（左）再公布6處確診足跡點。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

「疫調到哪，公布到哪。」台灣發生首宗艦隊群聚感染，台中市政府20日傍晚再公布新增6處接觸場所，包括台中一中校園外、手機夢工廠清水店、案38梧棲祖父母家、清水區農會（僅ATM提款）、沙鹿區高登汽車修車廠、周媽媽韓式炸醬麵，市府已全盤掌握，完成消毒並請業者停業，所幸沒有人被匡列為接觸者。

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台中市衛生局長曾梓展和新聞局長黃國瑋下午5點召開記者會，黃國瑋說，中央疫情中心公布確診個案的手機定位的足跡點後，市府立刻進行交叉比對，發現有些新增地點，馬上再跟個案確認和查證，環保局人員已在第一時間兵分多路前去消毒，直到5點才消毒完畢，經發局人員也要求上述店家自主停業。

曾梓展表示，中央公布確認個案手機定位的地點之後，市府直接找到這些官兵，補全疫調，首先是住在清水的23歲實習軍官，4月15日下午5點半，他到清水區的手機夢工廠，更換手機電池，停留約半小時，該軍官強調，他和店主都有戴口罩；晚上到住在梧棲的阿公、阿嬤家吃飯，彼此有戴口罩，沒有同桌吃飯，疫調醫師認為，阿公和阿嬤做好自主健康管理就可以。

另外，住在沙鹿的28歲士官，出現在3個地點，4月16日中午1點半，去清水區農會的外面atm領錢，接著，陪弟弟去沙鹿區的高登汽車修車廠修車，早上10點半去一次，晚上5點去取車，該士官說，只有他弟跟修車廠老闆有接洽，修車廠老闆不需要居家隔離，但也已經自主停業。

該名士官還連續2天去周媽媽韓式炸醬麵店用餐4次，分別是4月16日下午1點45分，晚上6點45分，隔天，中午12點半和晚上7點又去，這家麵店已經居家隔離，暫時歇業。

曾說，第一時間疫情調查時，因確診個案記憶力有限，陳述足跡可能不夠完整，隨著疫情調查，加上個案回想，足跡點會增加，市府將持續更新疫調，提醒民眾如果在所列時段及地點活動，應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適，馬上就醫。

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